Arka Sokaklar Hayranları Yasa Girecek! "Yayından Kaldırılıyor" Tüm İzleyenler Bu Haber Karşısında Hayretler İçerisinde Kaldı!

Ekranların en uzun soluklu dizilerinden olan Arka Sokaklar'da şoka sokan bir olay yaşandı.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar dizisinden çok kötü haber geldi. Yayınlandığı her Cuma reyting rekorları altına imza atan dizide şok eden ve hiç beklenmeyen bir olay yaşandı.