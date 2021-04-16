Haberler Ankara Haberler Ankara
- 16 Nis 2021 - 12:59 G: 16 Nis 2021 - 13:31

Arka Sokaklar Hayranları Yasa Girecek! "Yayından Kaldırılıyor" Tüm İzleyenler Bu Haber Karşısında Hayretler İçerisinde Kaldı!

Arka Sokaklar dizisiyle ilgili şok eden bir olay ortaya çıktı. Henüz %100 kesinlik kazanmayan olay eğer kesinse; bir dönem yayından kaldırılması söz konusu olabilir. Diziyi severek izleyenler, son dakika çıkan olayla ilgili olarak hayretler içerisinde kaldı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Ekranların en uzun soluklu dizilerinden olan Arka Sokaklar'da şoka sokan bir olay yaşandı. 

Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar dizisinden çok kötü haber geldi. Yayınlandığı her Cuma reyting rekorları altına imza atan dizide şok eden ve hiç beklenmeyen bir olay yaşandı.

16 Nis 2021 - 12:59 Ankara- Yaşam

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Gülseren Budayıcıoğlu Gerçeği Milyonları Şaşkına Çevirdi! Kırmızı Oda Ve Camdaki Kız İptal mi Edilecek? mask
Gülseren Budayıcıoğlu Gerçeği Milyonları Şaşkına Çevirdi! Kırmızı Oda Ve Camdaki Kız İptal mi Edilecek?
Mucize Doktor İzleyicilerine Efsane Haber! Her Şey Bitti, Yeni Sayfa Başlıyor! Ali ve Nazlı Ayrıldı, Sosyal Medya Titredi! mask
Mucize Doktor İzleyicilerine Efsane Haber! Her Şey Bitti, Yeni Sayfa Başlıyor! Ali ve Nazlı Ayrıldı, Sosyal Medya Titredi!
Bir Zamanlar Çukurova İzleyenlerine Kabus Gibi Haber Geldi! Fekeli Ölüyor, Dizi Bitiyor... Çarklar Tersine Dönecek! mask
Bir Zamanlar Çukurova İzleyenlerine Kabus Gibi Haber Geldi! Fekeli Ölüyor, Dizi Bitiyor... Çarklar Tersine Dönecek!
Arka Sokaklar Topun Ucunda! Yayından Kaldırılabilir! "Yazık..." "Gerdek Gecesi Kalpten Gitti" Vurgusu RTÜK'ü Harekete Geçirebilir! Şikayet Yağıyor... mask
Arka Sokaklar Topun Ucunda! Yayından Kaldırılabilir! "Yazık..." "Gerdek Gecesi Kalpten Gitti" Vurgusu RTÜK'ü Harekete Geçirebilir! Şikayet Yağıyor...
Kağıt Ev Dizisiyle İlgili Perde Arkasındaki Gerçek Herkesi Şaşkına Çevirdi! Resmen Rest Çekti... İşte O Gün! mask
Kağıt Ev Dizisiyle İlgili Perde Arkasındaki Gerçek Herkesi Şaşkına Çevirdi! Resmen Rest Çekti... İşte O Gün!
Arıza Dizisi İzleyenleri Artık “Arıza” Veriyor! Büyük Şok Geldi, Başrol Öyle Bir Hamle Yaptı ki; Herkes Şok Üstüne Şok Geçirdi! mask
Arıza Dizisi İzleyenleri Artık “Arıza” Veriyor! Büyük Şok Geldi, Başrol Öyle Bir Hamle Yaptı ki; Herkes Şok Üstüne Şok Geçirdi!
Kırmızı Oda Dizisinde Çok Büyük Deprem! Yeni Başrol Geliyor, Kadro Değişiyor mu? Neler Oluyor? mask
Kırmızı Oda Dizisinde Çok Büyük Deprem! Yeni Başrol Geliyor, Kadro Değişiyor mu? Neler Oluyor?
Hande Erçel ve Kerem Bürsin'e Çok Büyük Suçlama! Topun Ucundalar... Sosyal Medya Sallanıyor! İşte Perde Arkasındaki Gerçek... mask
Hande Erçel ve Kerem Bürsin'e Çok Büyük Suçlama! Topun Ucundalar... Sosyal Medya Sallanıyor! İşte Perde Arkasındaki Gerçek...
Masumlar Apartmanı'nda Naci Şoku! Tam Tarih Belli Oldu... Herkes Bu Anı Bekliyordu, Gerçek Oldu! mask
Masumlar Apartmanı'nda Naci Şoku! Tam Tarih Belli Oldu... Herkes Bu Anı Bekliyordu, Gerçek Oldu!
Kuruluş Osman'da Şok Ayrılık! Ünlü Oyuncu Veda Etti… mask
Kuruluş Osman'da Şok Ayrılık! Ünlü Oyuncu Veda Etti…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Beyaz Eşyada Beklenen Kampanya Başladı! Müşterilere Yüzde 20 İndirim Sunuldu! mask
Beyaz Eşyada Beklenen Kampanya Başladı! Müşterilere Yüzde 20 İndirim Sunuldu!
Gülseren Budayıcıoğlu Gerçeği Milyonları Şaşkına Çevirdi! Kırmızı Oda Ve Camdaki Kız İptal mi Edilecek? mask
Gülseren Budayıcıoğlu Gerçeği Milyonları Şaşkına Çevirdi! Kırmızı Oda Ve Camdaki Kız İptal mi Edilecek?
Diyarbakır'da Belediyelere Personel Alımı İçin Kura Çekimi Yapıldı! mask
Diyarbakır'da Belediyelere Personel Alımı İçin Kura Çekimi Yapıldı!
Arka Sokaklar Hayranları Yasa Girecek! "Yayından Kaldırılıyor" Tüm İzleyenler Bu Haber Karşısında Hayretler İçerisinde Kaldı! mask
Arka Sokaklar Hayranları Yasa Girecek! "Yayından Kaldırılıyor" Tüm İzleyenler Bu Haber Karşısında Hayretler İçerisinde Kaldı!
Avro Bölgesi'nde Koronavirüs Etkisiyle Yıllık Enflasyonda Yükseliş Sürüyor! mask
Avro Bölgesi'nde Koronavirüs Etkisiyle Yıllık Enflasyonda Yükseliş Sürüyor!
Onur Tuna İfşalandı! Sır Gibi Saklıyordu, Sonunda Ortaya Çıktı! Meğer Perde Arkası Gerçekleri Çok Farklıymış... mask
Onur Tuna İfşalandı! Sır Gibi Saklıyordu, Sonunda Ortaya Çıktı! Meğer Perde Arkası Gerçekleri Çok Farklıymış...

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL