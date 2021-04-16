16 Nis 2021 - 12:59 Güncelleme: 16 Nis 2021 - 13:31
Arka Sokaklar Hayranları Yasa Girecek! "Yayından Kaldırılıyor" Tüm İzleyenler Bu Haber Karşısında Hayretler İçerisinde Kaldı!
Arka Sokaklar dizisiyle ilgili şok eden bir olay ortaya çıktı. Henüz %100 kesinlik kazanmayan olay eğer kesinse; bir dönem yayından kaldırılması söz konusu olabilir. Diziyi severek izleyenler, son dakika çıkan olayla ilgili olarak hayretler içerisinde kaldı.
Ekranların en uzun soluklu dizilerinden olan Arka Sokaklar'da şoka sokan bir olay yaşandı.
Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar dizisinden çok kötü haber geldi. Yayınlandığı her Cuma reyting rekorları altına imza atan dizide şok eden ve hiç beklenmeyen bir olay yaşandı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.