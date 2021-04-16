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- 16 Nis 2021 - 13:54 G: 16 Nis 2021 - 14:07

Gülseren Budayıcıoğlu Gerçeği Milyonları Şaşkına Çevirdi! Kırmızı Oda Ve Camdaki Kız İptal mi Edilecek?

Gülseren Budayıcıoğlu ile ilgili "gerçek" olarak lanse edilen olay milyonları şaşkına çevirdi. Öyle ki; birçok kişi Masumlar Apartmanı, Camdaki Kız, Kırmızı Oda ve Doğduğun Ev Kaderindir dizilerinin iptal edilme durumunun olduğunu ifade etti. Peki, neler oluyor?

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitaplarından uyarlanan dizilere eleştiriler yoğun bir şekilde başladı. Kırmızı Oda, Masumlar Apartmanı, Camdaki Kız ve Doğduğun Ev Kaderindir dizileri eş zamanlı bir şekilde final mi yapacak? 

Bu sezon resmen TV Dünyası'nda büyük etki uyandıran Budayıcıoğlu'nun eserlerinin uyarlaması diziler reytinglerde ve sosyal medyada zirvede yerini aldı. Bol dram içerikli dizilerle dikkatleri üzerine çeken Budayıcıoğlu dizileri beğeni rekoru kırıyor ve milyonların beğenisini kazanıyorken moda tamamen tersine dönmüş durumda. Dün ekranlara gelen Camdaki Kız dizisinin 2. bölümünde homurdanmalar artık başladı. Neler oluyor?

16 Nis 2021 - 13:54 Ankara- Yaşam

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