Gülseren Budayıcıoğlu Gerçeği Milyonları Şaşkına Çevirdi! Kırmızı Oda Ve Camdaki Kız İptal mi Edilecek?
Gülseren Budayıcıoğlu ile ilgili "gerçek" olarak lanse edilen olay milyonları şaşkına çevirdi. Öyle ki; birçok kişi Masumlar Apartmanı, Camdaki Kız, Kırmızı Oda ve Doğduğun Ev Kaderindir dizilerinin iptal edilme durumunun olduğunu ifade etti. Peki, neler oluyor?
Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitaplarından uyarlanan dizilere eleştiriler yoğun bir şekilde başladı. Kırmızı Oda, Masumlar Apartmanı, Camdaki Kız ve Doğduğun Ev Kaderindir dizileri eş zamanlı bir şekilde final mi yapacak?
Bu sezon resmen TV Dünyası'nda büyük etki uyandıran Budayıcıoğlu'nun eserlerinin uyarlaması diziler reytinglerde ve sosyal medyada zirvede yerini aldı. Bol dram içerikli dizilerle dikkatleri üzerine çeken Budayıcıoğlu dizileri beğeni rekoru kırıyor ve milyonların beğenisini kazanıyorken moda tamamen tersine dönmüş durumda. Dün ekranlara gelen Camdaki Kız dizisinin 2. bölümünde homurdanmalar artık başladı. Neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.