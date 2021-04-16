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16 Nis 2021 - 13:54

Gülseren Budayıcıoğlu Gerçeği Milyonları Şaşkına Çevirdi! Kırmızı Oda Ve Camdaki Kız İptal mi Edilecek?

Gülseren Budayıcıoğlu ile ilgili "gerçek" olarak lanse edilen olay milyonları şaşkına çevirdi. Öyle ki; birçok kişi Masumlar Apartmanı, Camdaki Kız, Kırmızı Oda ve Doğduğun Ev Kaderindir dizilerinin iptal edilme durumunun olduğunu ifade etti. Peki, neler oluyor?