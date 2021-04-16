Demet Akalın ve Alişan İle İlgili Öyle Bir İtirafta Bulunuldu ki; İnanılması Güç! Ece Erken Dayanamadı Tek Tek Açıkladı.. "Kavgada Söylenmez".

Ece Erken, şahsına ait resmi sosyal medya hesabı aracılığıyla bir takım itiraflarda bulundu. Söz konusu itirafların odak noktasında ise Demet Akalın ve Alişan yer aldı.

Çok konuşulacak açıklamalar altına imza atan güzel sunucu Ece Erken, takipçilerinin kendine yönelttiği "özel hayata dair" sorulara yanıt veriyordu. Bu esnada hem kendisine saldıran Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na hem de Demet Akalın ile Alişan'a değindi! İşte detaylar >>