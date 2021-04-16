Demet Akalın ve Alişan İle İlgili Öyle Bir İtirafta Bulunuldu ki; İnanılması Güç! Ece Erken Dayanamadı Tek Tek Açıkladı.. "Kavgada Söylenmez".
Demet Akalın ve Alişan ile ilgili çok şaşırtacak bir itiraf yapıldı. Söz konusu itirafı yapan kişi ise Söylemezsem Olmaz programının sunucusu Ece Erken olarak kendini gösterdi.
Ece Erken, şahsına ait resmi sosyal medya hesabı aracılığıyla bir takım itiraflarda bulundu. Söz konusu itirafların odak noktasında ise Demet Akalın ve Alişan yer aldı.
Çok konuşulacak açıklamalar altına imza atan güzel sunucu Ece Erken, takipçilerinin kendine yönelttiği "özel hayata dair" sorulara yanıt veriyordu. Bu esnada hem kendisine saldıran Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na hem de Demet Akalın ile Alişan'a değindi! İşte detaylar >>
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.