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- 16 Nis 2021 - 16:19 G: 16 Nis 2021 - 16:28

Show TV'yi Canlı Yayında Polisler Apar Topar Bastı! Yaşananlar Anbean Kameralara Yansıdı; Sunucu...

BBO Yapım tarafından yapımcılığı üstlenilen ve SHOW TV ekranlarında yayınlanan Ebru Akel'le Kadın İsterse programını bu sabah canlı yayında polisler bastı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Show TV ekranlarında bir ilk yaşandı. Ebru Akel'le Kadın İsterse programı sabah yayında olduğu esnada stüdyoya 2'si kadın 2'si erkek 4 yunus polisi bastı. 

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16 Nis 2021 - 16:19 Ankara- Yaşam

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