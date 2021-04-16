16 Nis 2021 - 16:19 Güncelleme: 16 Nis 2021 - 16:28
Show TV'yi Canlı Yayında Polisler Apar Topar Bastı! Yaşananlar Anbean Kameralara Yansıdı; Sunucu...
BBO Yapım tarafından yapımcılığı üstlenilen ve SHOW TV ekranlarında yayınlanan Ebru Akel'le Kadın İsterse programını bu sabah canlı yayında polisler bastı.
Show TV ekranlarında bir ilk yaşandı. Ebru Akel'le Kadın İsterse programı sabah yayında olduğu esnada stüdyoya 2'si kadın 2'si erkek 4 yunus polisi bastı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.