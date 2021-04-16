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16 Nis 2021 - 16:19

Show TV'yi Canlı Yayında Polisler Apar Topar Bastı! Yaşananlar Anbean Kameralara Yansıdı; Sunucu...

BBO Yapım tarafından yapımcılığı üstlenilen ve SHOW TV ekranlarında yayınlanan Ebru Akel'le Kadın İsterse programını bu sabah canlı yayında polisler bastı.