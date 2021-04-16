Camdaki Kız'ın Sedat'ının Ajda Pekkan'la İlişkisi Ortaya Çıktı! Feyyaz Şerifoğlu ve Ajda Pekkan.... Perde Arkasındaki Gerçek!
Sosyal medyanın en çok konuşulan dizisi, yeni yayınlanmaya başlayan Camdaki Kız, oyuncu kadrosuyla birlikte dikkatlerin odak noktasında yerini almayı başardı. Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun başrol oyuncuları olarak yer aldığı dizide Sedat karakterini canlandıran Şerifoğlu, Kırmızı Oda performansıyla kendini net bir şekilde göstermiş ve kanıtlamıştı.
Kariyerine ilk olarak şarkıcı olarak başlayan Şerifoğlu, oyunculuğa geçiş yapmış ve bununla birlikte ilk başrolünü ise Camdaki Kız dizisi sayesinde almıştı. Yeni nesil oyunculardan olan Şerifoğlu; üstün yetenekliler arasında yerini alıyor. Sesinin güzelliği sayesinde Ajda Pekkan'ı kendine hayran etmeyi başaran Şerifoğlu...
Detaylar için diğer sayfaya geçiniz >>
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.