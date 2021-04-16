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16 Nis 2021 - 16:38

Camdaki Kız'ın Sedat'ının Ajda Pekkan'la İlişkisi Ortaya Çıktı! Feyyaz Şerifoğlu ve Ajda Pekkan.... Perde Arkasındaki Gerçek!

Sosyal medyanın en çok konuşulan dizisi, yeni yayınlanmaya başlayan Camdaki Kız, oyuncu kadrosuyla birlikte dikkatlerin odak noktasında yerini almayı başardı. Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun başrol oyuncuları olarak yer aldığı dizide Sedat karakterini canlandıran Şerifoğlu, Kırmızı Oda performansıyla kendini net bir şekilde göstermiş ve kanıtlamıştı.