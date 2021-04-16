Kripto Paralar Yasaklanacak Mı? 30 Nisan Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Ripple Yasaklandı Mı?
Merkez Bankasından gelen son açıklamalara göre kritopara piyasasına el atılıyor. Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayınlatan Merkez Bankası sonrası vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında Kriptoparalar yasaklanacak mı ? oldu. Tüm detaylar haberimizde...
Son dönemlerde tüm dünyanın yoğun ilgi gösterdiği kripto paraların Türkiye’de yasaklanıp yasaklanmadığı merak konusu oldu. Bugün Resmi Gazete’de kripto paralar ile ilgili yeni yönetmeliğin yayınlanmasının ardından kripto para yatırımcıları artık kripto paralar ile ilgili işlem yapıp yapamayacağını merak etmeye başladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın konu ile ilgili açıklamasının ardından yasaklamanın nedenleri merak edildi.
16 Nis 2021 - 17:18 - Ekonomi
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.