Kripto Paralar Yasaklanacak Mı? 30 Nisan Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Ripple Yasaklandı Mı?

Son dönemlerde tüm dünyanın yoğun ilgi gösterdiği kripto paraların Türkiye’de yasaklanıp yasaklanmadığı merak konusu oldu. Bugün Resmi Gazete’de kripto paralar ile ilgili yeni yönetmeliğin yayınlanmasının ardından kripto para yatırımcıları artık kripto paralar ile ilgili işlem yapıp yapamayacağını merak etmeye başladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın konu ile ilgili açıklamasının ardından yasaklamanın nedenleri merak edildi.