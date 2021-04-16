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- 16 Nis 2021 - 17:18 G: 16 Nis 2021 - 17:31

Kripto Paralar Yasaklanacak Mı? 30 Nisan Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Ripple Yasaklandı Mı?

Merkez Bankasından gelen son açıklamalara göre kritopara piyasasına el atılıyor. Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayınlatan Merkez Bankası sonrası vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında Kriptoparalar yasaklanacak mı ? oldu. Tüm detaylar haberimizde...

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

Son dönemlerde tüm dünyanın yoğun ilgi gösterdiği kripto paraların Türkiye’de yasaklanıp yasaklanmadığı merak konusu oldu. Bugün Resmi Gazete’de kripto paralar ile ilgili yeni yönetmeliğin yayınlanmasının ardından kripto para yatırımcıları artık kripto paralar ile ilgili işlem yapıp yapamayacağını merak etmeye başladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın konu ile ilgili açıklamasının ardından yasaklamanın nedenleri merak edildi.

16 Nis 2021 - 17:18 - Ekonomi

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