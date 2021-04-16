16 Nis 2021 - 18:13 Güncelleme: 16 Nis 2021 - 18:45
Sen Çal Kapımı Hande Erçel Resmen Bomba Oldu Patladı! Öyle Bir Şey Yaptı ki; Resmen Büyüledi... "Yok Artık"
FOX TV ekranlarının sevilen yapımlarından olan Sen Çal Kapımı dizisinin güzel ve başarılı oyuncusu Hande Erçel, resmen bomba oldu patladı! Öyle bir paylaşım altına imza attı ki; gören herkes büyülendi... Peki erçel ne yaptı?
Türkiye'de ünlüler camiasında Instagram'da en popüler isimlerden biri olan Hande Erçel; sosyal medyadaki aktifliğiyle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Güzel ve bir o kadar da başarılı oyuncu Hande Erçel, sosyal medyada adım atsa; gündem oluyor. Fakat bu kez çok farklı...
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.