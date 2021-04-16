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- 16 Nis 2021 - 18:13 G: 16 Nis 2021 - 18:45

Sen Çal Kapımı Hande Erçel Resmen Bomba Oldu Patladı! Öyle Bir Şey Yaptı ki; Resmen Büyüledi... "Yok Artık"

FOX TV ekranlarının sevilen yapımlarından olan Sen Çal Kapımı dizisinin güzel ve başarılı oyuncusu Hande Erçel, resmen bomba oldu patladı! Öyle bir paylaşım altına imza attı ki; gören herkes büyülendi... Peki erçel ne yaptı?

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Türkiye'de ünlüler camiasında Instagram'da en popüler isimlerden biri olan Hande Erçel; sosyal medyadaki aktifliğiyle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Güzel ve bir o kadar da başarılı oyuncu Hande Erçel, sosyal medyada adım atsa; gündem oluyor. Fakat bu kez çok farklı...

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16 Nis 2021 - 18:13 Ankara- Yaşam

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