Haberler Ankara Haberler Ankara
- 16 Nis 2021 - 19:35 G: 16 Nis 2021 - 19:57

Müge Anlı'yı Daha Önce Böyle Görmeniz İmkansız! Gözlerini Kapadı ve Başladı, Sosyal Medya Çalkalanıyor!

Geçtiğimiz gün Instagram hesabı açan; ekranların sevilen ve en ünlü isimleri arasında yerini alan Müge Anlı, sosyal medyada çok büyük bir kitleye, çok kısa bir süre içerisinde ulaştı. Bunun ardından daha önce hiçbir yerde görülmediği bir şekilde görüldü. Gözlerini kapadı ve....

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla "evlerin kızı" olarak sevilen, her Türk annesinin severek izlediği Müge Anlı; sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla herkesi şaşkına çevirdi. "Vay Be", "Seni Böyle de mi Görecektim Müge'm" tarzında birçok yorum yapıldı...

Detaylar için diğer sayfaya geçiniz >>

16 Nis 2021 - 19:35 Ankara- Yaşam

# MÜGE ANLI HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Müge Anlı'da Milyonlar Tir Tir Titredi! 88 Yaşındaki Kadına Öyle İşkence Yapıldı ki, Canlı Yayında Anlı Bile Ağladı! mask
Müge Anlı'da Milyonlar Tir Tir Titredi! 88 Yaşındaki Kadına Öyle İşkence Yapıldı ki, Canlı Yayında Anlı Bile Ağladı!
Müge Anlı Tamamı Tek Parça 16 Nisan 2021 Cuma ATV Canlı İzle! mask
Müge Anlı Tamamı Tek Parça 16 Nisan 2021 Cuma ATV Canlı İzle!
Müge Anlı’nın Kolu Kanadıydı Canlı Yayına Katılmadı! Programdan Mı Ayrıldı? Müge Anlı’dan İlk Açıklama Geldi! Neler Oluyor? mask
Müge Anlı’nın Kolu Kanadıydı Canlı Yayına Katılmadı! Programdan Mı Ayrıldı? Müge Anlı’dan İlk Açıklama Geldi! Neler Oluyor?
Müge Anlı Tamamı Tek Parça 15 Nisan 2021 Perşembe ATV Canlı İzle! mask
Müge Anlı Tamamı Tek Parça 15 Nisan 2021 Perşembe ATV Canlı İzle!
Müge Anlı Tamamı Tek Parça 14 Nisan 2021 Çarşamba ATV Canlı İzle! mask
Müge Anlı Tamamı Tek Parça 14 Nisan 2021 Çarşamba ATV Canlı İzle!
Müge Anlı'dan Bir Rekor Ücret Daha! Kısacık Zamanda Kocaman Kazandı! Tüm Parayla Öyle Bir Şey Yaptı Ki... mask
Müge Anlı'dan Bir Rekor Ücret Daha! Kısacık Zamanda Kocaman Kazandı! Tüm Parayla Öyle Bir Şey Yaptı Ki...
Müge Anlı Tamamı Tek Parça 13 Nisan 2021 Salı ATV Canlı İzle! mask
Müge Anlı Tamamı Tek Parça 13 Nisan 2021 Salı ATV Canlı İzle!
Müge Anlı'da Bir Anne 9 Evlada Baktı, 9 Evlat Bir Olup Anneye Bakamadı! Milyonlar Ayağa Kalktı! 9 Evladın Cezaevine Girmesini İstiyorlar! Müge Anlı Kararı Verecek! mask
Müge Anlı'da Bir Anne 9 Evlada Baktı, 9 Evlat Bir Olup Anneye Bakamadı! Milyonlar Ayağa Kalktı! 9 Evladın Cezaevine Girmesini İstiyorlar! Müge Anlı Kararı Verecek!
Müge Anlı Tamamı Tek Parça 12 Nisan 2021 Pazartesi ATV Canlı İzle! mask
Müge Anlı Tamamı Tek Parça 12 Nisan 2021 Pazartesi ATV Canlı İzle!
Müge Anlı Resmen "Artık Yeter" Dedi! Stüdyoda Hayat Durdu, Acımasız Video İçleri Sızlattı! Zalim Gelin Twitter'ı Ayağa Kaldırdı! mask
Müge Anlı Resmen "Artık Yeter" Dedi! Stüdyoda Hayat Durdu, Acımasız Video İçleri Sızlattı! Zalim Gelin Twitter'ı Ayağa Kaldırdı!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Sen Çal Kapımı Hande Erçel Resmen Bomba Oldu Patladı! Öyle Bir Şey Yaptı ki; Resmen Büyüledi... "Yok Artık" mask
Sen Çal Kapımı Hande Erçel Resmen Bomba Oldu Patladı! Öyle Bir Şey Yaptı ki; Resmen Büyüledi... "Yok Artık"
Kripto Paraya Vergi Gelecek Mi? Yatırımcıların Dikkatine mask
Kripto Paraya Vergi Gelecek Mi? Yatırımcıların Dikkatine
Kripto Paralar Yasaklanacak Mı? 30 Nisan Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Ripple Yasaklandı Mı? mask
Kripto Paralar Yasaklanacak Mı? 30 Nisan Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Ripple Yasaklandı Mı?
Kripto Para Yatırım Tavsiyesi! Kripto Para Uzmanı 10 Yatırım Tavsiyesi 2021 mask
Kripto Para Yatırım Tavsiyesi! Kripto Para Uzmanı 10 Yatırım Tavsiyesi 2021
Camdaki Kız Kitap Özeti Oku! Camdaki Kız Gerçek Hikayesi Nedir, Sonu Nasıl Bitiyor? mask
Camdaki Kız Kitap Özeti Oku! Camdaki Kız Gerçek Hikayesi Nedir, Sonu Nasıl Bitiyor?
Camdaki Kız'ın Sedat'ının Ajda Pekkan'la İlişkisi Ortaya Çıktı! Feyyaz Şerifoğlu ve Ajda Pekkan.... Perde Arkasındaki Gerçek! mask
Camdaki Kız'ın Sedat'ının Ajda Pekkan'la İlişkisi Ortaya Çıktı! Feyyaz Şerifoğlu ve Ajda Pekkan.... Perde Arkasındaki Gerçek!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL