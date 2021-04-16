16 Nis 2021 - 19:35 Güncelleme: 16 Nis 2021 - 19:57
Müge Anlı'yı Daha Önce Böyle Görmeniz İmkansız! Gözlerini Kapadı ve Başladı, Sosyal Medya Çalkalanıyor!
Geçtiğimiz gün Instagram hesabı açan; ekranların sevilen ve en ünlü isimleri arasında yerini alan Müge Anlı, sosyal medyada çok büyük bir kitleye, çok kısa bir süre içerisinde ulaştı. Bunun ardından daha önce hiçbir yerde görülmediği bir şekilde görüldü. Gözlerini kapadı ve....
Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla "evlerin kızı" olarak sevilen, her Türk annesinin severek izlediği Müge Anlı; sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla herkesi şaşkına çevirdi. "Vay Be", "Seni Böyle de mi Görecektim Müge'm" tarzında birçok yorum yapıldı...
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.