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16 Nis 2021 - 19:35

Müge Anlı'yı Daha Önce Böyle Görmeniz İmkansız! Gözlerini Kapadı ve Başladı, Sosyal Medya Çalkalanıyor!

Geçtiğimiz gün Instagram hesabı açan; ekranların sevilen ve en ünlü isimleri arasında yerini alan Müge Anlı, sosyal medyada çok büyük bir kitleye, çok kısa bir süre içerisinde ulaştı. Bunun ardından daha önce hiçbir yerde görülmediği bir şekilde görüldü. Gözlerini kapadı ve....