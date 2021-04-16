Camdaki Kız Seyircileri İsyan Etti, Topluca İzlemeyi Bırakıyorlar! "Türkiye'nin Grinin 50 Tonu Dizisi" Flaş Haber...
Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan Camdaki Kız dizisi dün akşam yayınlanan bölümüyle birlikte milyonlarca kişiden övgü, milyonlarca kişiden de tepki aldı.
Gülseren Budayıcıoğlu tarafından kaleme alınan Kırmızı Oda, Masumlar Apartmanı, Doğduğun Ev Kaderindir gibi Camdaki Kız kitabının da uyarlaması çekildi. Dün akşam ekranlara gelen Camdaki Kız, Twitter'ın 1 numaralı gündemi oldu... İşte detaylar!
Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun başrol oyuncuları olarak yer aldığı Camdaki Kız dizisi, dün akşam 2. bölümüyle birlikte ekranlara geldi. Geçtiğimiz hafta ilk bölümü ekranlara gelen ve yayımlanmasıyla birlikte sosyal medyayı sallayan ve bir anda Türkiye'nin konuştuğu dizi haline gelen Camdaki Kız ortalığı birbirine kattı! İşte detaylar >>
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.