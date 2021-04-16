Camdaki Kız Seyircileri İsyan Etti, Topluca İzlemeyi Bırakıyorlar! "Türkiye'nin Grinin 50 Tonu Dizisi" Flaş Haber...

Gülseren Budayıcıoğlu tarafından kaleme alınan Kırmızı Oda, Masumlar Apartmanı, Doğduğun Ev Kaderindir gibi Camdaki Kız kitabının da uyarlaması çekildi. Dün akşam ekranlara gelen Camdaki Kız, Twitter'ın 1 numaralı gündemi oldu... İşte detaylar!

Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun başrol oyuncuları olarak yer aldığı Camdaki Kız dizisi, dün akşam 2. bölümüyle birlikte ekranlara geldi. Geçtiğimiz hafta ilk bölümü ekranlara gelen ve yayımlanmasıyla birlikte sosyal medyayı sallayan ve bir anda Türkiye'nin konuştuğu dizi haline gelen Camdaki Kız ortalığı birbirine kattı! İşte detaylar >>