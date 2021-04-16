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16 Nis 2021 - 20:15

Maraşlı Dizisi Bitti! Son Karar Açıklandı, Resmi Olarak Yayından Kaldırılıyor! Yeni Sezonda Onay Yok...

ATV ekranlarında yayınlandığı ilk günden itibaren büyük bir ilgiyle takip edilen Maraşlı dizisi için kötü haber paylaşıldı. Maraşlı yayından kaldırılıyor mu? Sevilen dizi Maraşlı; 2.sezon onayını ne yazık ki alamadı.