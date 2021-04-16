16 Nis 2021 - 20:15 Güncelleme: 16 Nis 2021 - 20:36
Maraşlı Dizisi Bitti! Son Karar Açıklandı, Resmi Olarak Yayından Kaldırılıyor! Yeni Sezonda Onay Yok...
ATV ekranlarında yayınlandığı ilk günden itibaren büyük bir ilgiyle takip edilen Maraşlı dizisi için kötü haber paylaşıldı. Maraşlı yayından kaldırılıyor mu? Sevilen dizi Maraşlı; 2.sezon onayını ne yazık ki alamadı.
ATV ekranlarında yayınlanan ve alışılmışın dışında bir senaryoya sahip olan Maraşlı dizisine yönelik kötü haber paylaşıldı. Yayınlandığı her hafta oldukça sevilen fakat ara vermesiyle birlikte adeta şok etkisi yaratan ve geri dönüşünde reytinglerd ebüyük düşüş yaşanan Maraşlı'dan üzen haber geldi..
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.