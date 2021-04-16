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- 16 Nis 2021 - 20:15 G: 16 Nis 2021 - 20:36

Maraşlı Dizisi Bitti! Son Karar Açıklandı, Resmi Olarak Yayından Kaldırılıyor! Yeni Sezonda Onay Yok...

ATV ekranlarında yayınlandığı ilk günden itibaren büyük bir ilgiyle takip edilen Maraşlı dizisi için kötü haber paylaşıldı. Maraşlı yayından kaldırılıyor mu? Sevilen dizi Maraşlı; 2.sezon onayını ne yazık ki alamadı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

ATV ekranlarında yayınlanan ve alışılmışın dışında bir senaryoya sahip olan Maraşlı dizisine yönelik kötü haber paylaşıldı. Yayınlandığı her hafta oldukça sevilen fakat ara vermesiyle birlikte adeta şok etkisi yaratan ve geri dönüşünde reytinglerd ebüyük düşüş yaşanan Maraşlı'dan üzen haber geldi..

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16 Nis 2021 - 20:15 Ankara- Yaşam

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