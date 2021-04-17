ASKİ Ankara Su Kesintileri 17 Nisan 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri

Ankara 17 Nisan 2021 Su Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Başkent Ankara’nın su sağlayıcı kurumu ASKİ, ilde düzenli olarak bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriyor. ASKİ tarafından düzenli olarak gerçekleştirilen bu bakım ve onarım çalışmaları esnasında başkentte planlı su kesintileri meydana geliyor. Başkentte düzenli olarak gerçekleşen planlı su kesintilerinin etkili olacağı mahalleler ve saat aralıkları ise vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Başkentli vatandaşlar kendi yaşadıkları bölgelerde su kesintisinin etkili olup olmayacağını merak ediyor. ASKİ su kesintileri ile ilgili internet sitesinde üzerinden vatandaşları bilgilendiriyor.