Survivor Doğan Elenir Elenmez Şok Açıklamasını Yaptı! Takım Arkadaşı Hakkında Öyle Bir Şey Dedi Ki, Deprem Etkisi Yarattı! Ortalık Fena Karıştı! Meğer İsmail...

Instagram hesabından sık sık paylaşımlar yaparak, eğlenceli videolar çeken Doğan Keser'in 326 Bin takipçisi bulunuyor. Adada yer aldıktan sonra artış gösteren Doğan Keser, Survivor Panorama programına konuk olarak katıldı. Programda ise birçok soruya cevap verdi. Panaroma ekibinden gelen bir soru ise deprem etkisi yarattı.

Tartışmalarla, performansıyla dikkatleri üzerine toplayan Doğan Keser, henüz hiçbir şey bilmediğini, çıkar çıkmaz buraya geldiğini ifade etti. Survivor'un dışında birçok mecrada yer alan Doğan, itiraf ettikleriyle magazin gündemine bomba gibi düştü.



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