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- 17 Nis 2021 - 13:05 G: 17 Nis 2021 - 14:07

Survivor Doğan Elenir Elenmez Şok Açıklamasını Yaptı! Takım Arkadaşı Hakkında Öyle Bir Şey Dedi Ki, Deprem Etkisi Yarattı! Ortalık Fena Karıştı! Meğer İsmail...

TV8 ekranlarının ne sevilen yarışmaları arasında yerini alan Survivor'dan kısa bir süre önce ayrılan Doğan'dan şok açıklamalar geldi. Takım arkadaşı için kullandığı sözler deprem etkisi yarattı. Adaya eğlence ve neşe getirmesi amacıyla yarışmaya alındığını da itiraf eden Doğan, "Acun abi benim videolarımdan etkilenmiş o yüzden beni adaya davet etti ama orada açlık ve zorluk görünce insan beklenilenden farklı birisi oluyor" sözlerini dile getirdi.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Instagram hesabından sık sık paylaşımlar yaparak, eğlenceli videolar çeken Doğan Keser'in 326 Bin takipçisi bulunuyor. Adada yer aldıktan sonra artış gösteren Doğan Keser, Survivor Panorama programına konuk olarak katıldı. Programda ise birçok soruya cevap verdi. Panaroma ekibinden gelen bir soru ise deprem etkisi yarattı. 

Tartışmalarla, performansıyla dikkatleri üzerine toplayan Doğan Keser, henüz hiçbir şey bilmediğini, çıkar çıkmaz buraya geldiğini ifade etti. Survivor'un dışında birçok mecrada yer alan Doğan, itiraf ettikleriyle magazin gündemine bomba gibi düştü.

İşte Doğan'ın Şok Edici Açıklamaları! Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>

17 Nis 2021 - 13:05 Ankara- Survivor 2021

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