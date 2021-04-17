Orucu Bilerek Bozmanın Hükmü Nedir? Bilerek Bozulan Oruç Yerine Kefaret Orucu Kaç Gün Tutulur?
Ramazan Ayının gelmesi ile birlikte İbadetini gerçekleştirmek isteyen Müslümanlar oruca Niyetleniyor. Ancak bazı durumlarda orucu bozmak gibi durumlar olabiliyor. Bunun dışında ise bilerek orucu bozmanın hükmünü araştıran vatandaşlar için tüm bilgiler haberimizde. İşte detaylar...
Mübarek Ramazan ayının başlaması Müslümanlar oruç ile ilgili araştırma yapıyor. İslam aleminin kutsal ayı olan Ramazan’da Müslümanlar, nefislerinin kontrol etmek ve Allah’a ibadet etmek için oruç tutuyor. 30 gün boyunca tutulan oruçla ilgili birçok ayrıntı da merak ediliyor. En çok araştırılan konuların başında ise orucu bozmanın kefareti yer alıyor. Ramazan ayında 30 gün boyunca hastalık gibi durumların dışında farz olarak tutulan oruçların yanlışlıkla, unutularak bozulması oruca zarar vermez. Oruçlu olduğunu unutan Müslümanların yeme içme faaliyetleri orucu bozmaz. Bununla beraber bilerek orucunu bozan Müslümanların bozulan oruç için kefaret ödemesi gerekiyor. Bilerek bozulan orucun kefaretinin ne olduğu ise merak ediliyor. Müslüman camiası bilerek oruç bozmanın hükmünü araştırıyor.
17 Nis 2021 - 16:37 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.