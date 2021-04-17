Hamilton Pole Rekorlarını Adeta Parçalıyor! 7 Kez Dünya Şampiyonu Yine Pole Pozisyonunda!

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun ikinci yarışı Emilia-Romagna Grand Prix'sine, Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton ilk sıradan başlayacak.

İtalya'nın Imola kentiyle aynı adı taşıyan 4 bin 909 metrelik pistteki yarışın sıralama turlarında Hamilton, elde ettiği 1.14.411'lik dereceyle kariyerinde 99. kez ilk cebin sahibi oldu.

Büyük Britanyalı pilotun 0.035 saniye arkasındaki Red Bull takımının Meksikalı sürücüsü Sergio Perez ikinciliği, pisti liderden 0.087 saniye yavaş turlayan Perez'in takım arkadaşı Hollandalı Max Verstappen ise üçüncülüğü elde etti.

63 turluk yarış, yarın TSİ 16.00'da başlayacak.