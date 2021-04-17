Haberler Ankara Haberler Ankara
- 17 Nis 2021 - 16:58 G: 17 Nis 2021 - 16:59

Hamilton Pole Rekorlarını Adeta Parçalıyor! 7 Kez Dünya Şampiyonu Yine Pole Pozisyonunda!

Formula 1 Emilia-Romagna Grand Prix'sinde pole pozisyonu 7 Kez Dünya Şampiyonu Lewis Hamilton'ın oldu. 2'nciliği ise Redbull takımından Sergio Perez Aldı.

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun ikinci yarışı Emilia-Romagna Grand Prix'sine, Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton ilk sıradan başlayacak.

İtalya'nın Imola kentiyle aynı adı taşıyan 4 bin 909 metrelik pistteki yarışın sıralama turlarında Hamilton, elde ettiği 1.14.411'lik dereceyle kariyerinde 99. kez ilk cebin sahibi oldu.

Büyük Britanyalı pilotun 0.035 saniye arkasındaki Red Bull takımının Meksikalı sürücüsü Sergio Perez ikinciliği, pisti liderden 0.087 saniye yavaş turlayan Perez'in takım arkadaşı Hollandalı Max Verstappen ise üçüncülüğü elde etti.

63 turluk yarış, yarın TSİ 16.00'da başlayacak.

17 Nis 2021 - 16:58 AA Ankara- Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Fenerbahçe'de Maç Öncesi Kötü Haberler Bitmiyor! Önce Covid-19, Şimdi de El Bileğinde Kırık! mask
Fenerbahçe'de Maç Öncesi Kötü Haberler Bitmiyor! Önce Covid-19, Şimdi de El Bileğinde Kırık!
Amerika Aşılamaya Rağmen Ölümleri Azaltamıyor! Ölenlerin Sayısı 600 Bin'e Dayandı! mask
Amerika Aşılamaya Rağmen Ölümleri Azaltamıyor! Ölenlerin Sayısı 600 Bin'e Dayandı!
Sahurda Susatmayan Yiyecekler, Sahurda Tok Tutan Yiyecekler mask
Sahurda Susatmayan Yiyecekler, Sahurda Tok Tutan Yiyecekler
23 Nisan'da Sokağa Çıkma Yasağı Olacak Mı? 23 Nisan'da Ankara Sokağa Çıkma Yasağı Olacak Mı? mask
23 Nisan'da Sokağa Çıkma Yasağı Olacak Mı? 23 Nisan'da Ankara Sokağa Çıkma Yasağı Olacak Mı?
Hamilton Pole Rekorlarını Adeta Parçalıyor! 7 Kez Dünya Şampiyonu Yine Pole Pozisyonunda! mask
Hamilton Pole Rekorlarını Adeta Parçalıyor! 7 Kez Dünya Şampiyonu Yine Pole Pozisyonunda!
Doğduğun Ev Kaderindir Dizisinin Final Tarihi Açıklandı! Acun Ilıcalı Tv8’i Bile Kapatabilir… Öyle Bir Zamanda Ekranlara Veda Edecek Ki, Ortalık Fena Karışacak! mask
Doğduğun Ev Kaderindir Dizisinin Final Tarihi Açıklandı! Acun Ilıcalı Tv8’i Bile Kapatabilir… Öyle Bir Zamanda Ekranlara Veda Edecek Ki, Ortalık Fena Karışacak!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL