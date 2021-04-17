23 Nisan'da Sokağa Çıkma Yasağı Olacak Mı? 23 Nisan'da Ankara Sokağa Çıkma Yasağı Olacak Mı?
Sokağa Çıkma yasakları sıkılaştırılırken 23 Nisan'ın yaklaşması ile birlikte vatandaşlar tarafından tatil konusu merak edilmeye başlandı. Ramazan Ayında gelen yasaklarla birlikte 3 günlük yasağın gelme ihtimalini araştıran vatandaşlar için tüm detaylar haberimizde...
Türkiye’de vaka ve hasta sayılarını düşürmeye yönelik yeni adımların atılmaya devam edildiği bu dönemde yaklaşan 23 nisanda uygulanacak sokağa çıkma yasakları merak konusu oldu. Kısmi kapanmanın uygulanmaya başladığı ülkede, 23 nisan sokağa çıkma yasaklarının nasıl olacağı merak edildi. Konu ile ilgili resmi açıklamalar yakından takip ediliyor.
17 Nis 2021 - 17:00 - Gündem
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.