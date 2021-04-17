23 Nisan'da Sokağa Çıkma Yasağı Olacak Mı? 23 Nisan'da Ankara Sokağa Çıkma Yasağı Olacak Mı?

Türkiye’de vaka ve hasta sayılarını düşürmeye yönelik yeni adımların atılmaya devam edildiği bu dönemde yaklaşan 23 nisanda uygulanacak sokağa çıkma yasakları merak konusu oldu. Kısmi kapanmanın uygulanmaya başladığı ülkede, 23 nisan sokağa çıkma yasaklarının nasıl olacağı merak edildi. Konu ile ilgili resmi açıklamalar yakından takip ediliyor.