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- 17 Nis 2021 - 16:55 G: 17 Nis 2021 - 17:43

Doğduğun Ev Kaderindir Dizisinin Final Tarihi Açıklandı! Acun Ilıcalı Tv8’i Bile Kapatabilir… Öyle Bir Zamanda Ekranlara Veda Edecek Ki, Ortalık Fena Karışacak!

Tv8 ekranlarının en sevilen dizilerinden bir olan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin final tarihi açıklandı. Fakat final tarihi öyle bir zamana geliyor ki Acun Ilıcalı ne yapacak merak edilmeye başlandı. Başladığı döneme damgasını vuran Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin ilk bölümleri seyirciyi adeta büyülemişti.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Gülseren Budayıcoğlu'nun kitabından esinlenerek hayata geçirilen Doğduğun Ev Kaderindir dizisi 30 sayfa boyunca senaryoya hakim kalmış daha sonra farklı bir senaryo yazmıştı. Dizinin senaryosunun değişmesi ise seyirciyi yavaş yavaş hikayeden soğutmuştu. Özellikle son zamanlarda kitapla hiçbir bağlantısı kalmayan dizisinin yeni bölümünde neler olacağı merakla bekleniyor. 

Başrollerinde yer alan İbrahim Çelikkol, kısa bir süre önce diziden ayrılmıştı. 37. bölümden sonra ekranlarda yer almayan İbrahim Çelikkol başrolü iki isme bırakmıştı. Demet Özdemir ve Engin Öztürk'ün yer aldığı başarılı dizinin son bölümünde ise Nergis karakteri diziye dahil olmuştu. Dizinin hikayesi giderek farklı bir hal almıştı.

17 Nis 2021 - 16:55 Ankara- Dizi Haberleri

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