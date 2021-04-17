Doğduğun Ev Kaderindir Dizisinin Final Tarihi Açıklandı! Acun Ilıcalı Tv8’i Bile Kapatabilir… Öyle Bir Zamanda Ekranlara Veda Edecek Ki, Ortalık Fena Karışacak!

Gülseren Budayıcoğlu'nun kitabından esinlenerek hayata geçirilen Doğduğun Ev Kaderindir dizisi 30 sayfa boyunca senaryoya hakim kalmış daha sonra farklı bir senaryo yazmıştı. Dizinin senaryosunun değişmesi ise seyirciyi yavaş yavaş hikayeden soğutmuştu. Özellikle son zamanlarda kitapla hiçbir bağlantısı kalmayan dizisinin yeni bölümünde neler olacağı merakla bekleniyor.

Başrollerinde yer alan İbrahim Çelikkol, kısa bir süre önce diziden ayrılmıştı. 37. bölümden sonra ekranlarda yer almayan İbrahim Çelikkol başrolü iki isme bırakmıştı. Demet Özdemir ve Engin Öztürk'ün yer aldığı başarılı dizinin son bölümünde ise Nergis karakteri diziye dahil olmuştu. Dizinin hikayesi giderek farklı bir hal almıştı.