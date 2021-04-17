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- 17 Nis 2021 - 18:18 G: 17 Nis 2021 - 19:07

Yasak Elma Dizisi ATV'den Kan Aldı! Yoluna Bomba Gibi Devam Edecek, O İsmi Kadrosuna Kattı! Alev Alev Geliyor, Dengeler Değişiyor...

FOX TV'in en sevilen dizileri arasında yerini alan Yasak Elma dizisi ATV'nin Hercai dizisinde kan kazandı. Kadrosuna yeni bir ismi katan Yasak Elma dizisi aynı zamanda gücünü de güç kattı. Entrika ve kaosun hakim olduğu güçlü dizide her bölüm farklı heyecan seyirciyle buluşuyor. Birbirinden başarılı oyuncularının yer almasının yanında yayınlandığı ilk bölümden beri hikayesiyle dikkatleri üzerine topluyor.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Başrollerinde Eda Ece, Nesrin Cazadzade, Şevval Sam, Erdal Özyağcılar ve Berk Oktay gibi birbirinden başarılı yer alıyor. Hikayesinin güçlü olmasının hemen yanında oyuncularının da hayat verdiği karakterleri özenli bir şekilde ekranlara getirmesi dikkatleri tamamen üzerine topluyor. Öyle ki, bu karakterin içine bir isim daha katıldı. Reyyan değil ama o ismin Yasak Elma dizisinde olması hayranlarını şaşırttı! 

Kadrosunu giderek büyüten ve hikayelerine hikaye ekleyen Yasak Elma dizisinde en son Barış Kılıç, Kaya karakterine hayat vermek için giriş yapmıştı. Sevilerek izlenen dizinin kadrosuna dahil olan yeni isimse belli oldu! En son Hercai dizisinde yer alan ismin dizide vereceği karakterin ismi bile kötülüğünü bir parça ortaya çıkardı!

İşte Yasak Elma dizisine giriş yapacak isim>>>>

17 Nis 2021 - 18:18 Ankara- Dizi Haberleri

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