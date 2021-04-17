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- 17 Nis 2021 - 21:35 G: 17 Nis 2021 - 22:13

Maraşlı Dizisinde Roller Değişti! Fragmanı İzleyen Bir Kez Daha İzliyor, Bir Kez Daha... Ortalık Bundan Sonra Ateş Hattına Çevrilecek! Neler Oluyor?

ATV ekranlarının en sevilen dizileri arasında yerini alan Maraşlı dizisinde gelen ters köşe seyirciye büyük bir şok yaşattı! Her bölümde aksiyon ve tutkunun tavan seviyelere çıktığı dizide, bu bölüm çok farklı olacak. Başarılı isimlerin yer aldığı dizide, başarılı hikaye ise yayınlandığı ilk bölümden beri özellikle ATV seyircisinin dikkatlerini üzerine çekiyor.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Başrollerinde  Burak Deniz ile Alina Boz ikilisinin yer aldığı dizinin hikayesi her bölümde daha ilgi çekici ve daha sürükleyici oluyor. 14. bölümü Pazartesi günü ekranlara gelecek olan tansiyonu yüksek dizide roller tamamen değişti. Maraşlı'nın Mahur, Mahur'un da Maraşlı gibi davrandığı dizinin fragmanı kısa sürede sosyal medyada yayıldı.  

Maraşlı dizide elinde silahla gezen çok cesur bir tip. Mahur ise Maraşlı'nın tam tersi bir karakter. Naif ve nazik ruhunun öne çıkardığı şeylerle ilgilenen Mahur, güzelliğiyle de dikkatleri üzerine topluyor. Fakat ekranlara gelecek olan bölümün fragmanında, 'Bayan' kelimesine bile yer verilmedi. Neler oluyor? Görmek için diğer sayfaya geçiniz>>>

17 Nis 2021 - 21:35 Ankara- Magazin

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