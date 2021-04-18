Ankara Koronavirüs Salgınında Risk Haritası Belli Oldu! Artık Her İl Kıpkırmızı, Alev Alev Yanıyor! Kritik Seviyeye Ulaşıldı! Bunun Bir Üstü Yok...

Sağlık Bakanı Koca ise aşı hakkında yeni açıklamalar yaptı. Kısa süre önce aşı hakkında birçok iddia gündeme gelmişti. Bunlardan biri ise Ankara ili de içinde olmakla birlikte birçok ilde alınan randevuların boş olduğu ve aşıların çöpe gittiği yönündeydi. Bu iddialara Sağlık Bakanı Koca ışık hızında cevap vererek, yanlış anlaşılmaların tamamen önüne geçti.

Son 24 saat içerisinde açıklanan verilere göre; 319.316 kişiye test yapıldı. Bu testlerden sonucu pozitif çıkan kişi sayısı ise 62.606 kişi oldu. 2.973 kişi ise hastanede tedavi altına alındı. Vefat sayısı ise 288 kişi oldu. Hızlı artışların altındaki sebebi ise maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulmaması olarak açıklandı. Bunun yanında 52.184 kişi ise sağlığına kavuştu.



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