Ankara Koronavirüs Salgınında Risk Haritası Belli Oldu! Artık Her İl Kıpkırmızı, Alev Alev Yanıyor! Kritik Seviyeye Ulaşıldı! Bunun Bir Üstü Yok...
Koronavirüs salgını bir yılı aşkın süredir ülkemizde etkisini gösteriyor. Özellikle son günlerdeki vaka sayılarının ilk gününden beri ilk defa bu kadar yüksek seviyelerde olması milyonlarca vatandaşın endişelenmesine neden oluyor. Risk haritasının da hazırlanmasının hemen arkasında birçok ilin kıpkırmızı olduğu resmen ortaya çıktı.
Sağlık Bakanı Koca ise aşı hakkında yeni açıklamalar yaptı. Kısa süre önce aşı hakkında birçok iddia gündeme gelmişti. Bunlardan biri ise Ankara ili de içinde olmakla birlikte birçok ilde alınan randevuların boş olduğu ve aşıların çöpe gittiği yönündeydi. Bu iddialara Sağlık Bakanı Koca ışık hızında cevap vererek, yanlış anlaşılmaların tamamen önüne geçti.
Son 24 saat içerisinde açıklanan verilere göre; 319.316 kişiye test yapıldı. Bu testlerden sonucu pozitif çıkan kişi sayısı ise 62.606 kişi oldu. 2.973 kişi ise hastanede tedavi altına alındı. Vefat sayısı ise 288 kişi oldu. Hızlı artışların altındaki sebebi ise maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulmaması olarak açıklandı. Bunun yanında 52.184 kişi ise sağlığına kavuştu.
Sağlık Bakanı'nın Açıklamasını Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>>
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.