Acun Ilıcalı Bu Sefer Çileden Çıktı! O İsmin Fişini Çekti Çekecek! İki Takım Acun Ilıcalı'nın Gözünün Önünde Birbirine Girdi! "Ben Olsam Rahatsız Olurum!
TV8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Survivor'da sular durulmuyor. Her bölüm farklı bir heyecanın yaşandığı yarışmada son bölüm adeta akıllara zarar oldu. Tartışmaların ve tansiyonun sık sık yükseldiği başarılı yarışmada iki takım son bölümde birbirine girdi. Acun Ilıcalı'nın gözünün önünde çıkan kavga, Acun Ilıcalı'yı çileden çıkardı.
Parkurda çıkardığı sorun yüzünden karşı takımdaki ismin üzerine yürümekle kalmayan isim, birde "Cesaret" kavgası çıkarınca, ada karıştı. Oyun alanında elinde malzemeyi karşı tarafa atan isim, arkadaşının başına bir şey geleceğini umursamadan davrandı. Parkurun dışına taşınan bu olay ise ilk Çağrı'nın dikkatini çekti. Takım arkadaşına gelen malzemeyi görünce, "Hopp! Ne yapıyorsun?" sözlerini dile getirdi.
Çağrı ise "Onun üzerine atma bir daha" sözlerini dile getirdi. Dora ise "Yapmak istesem zaten yapardım" açıklamasını yaptı. "Kaydettiysen hazmedeceksin abi yapma böyle bir şey" sözlerine dile getiren Çağrı'ya karışık olarak ise Dora; "Ona mı atmaya çalıştım? Adam atladı ben de arkasından attım" sözleriyle cevap verdi.
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18 Nis 2021 - 09:13 Ankara- Survivor 2021
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.