Acun Ilıcalı Bu Sefer Çileden Çıktı! O İsmin Fişini Çekti Çekecek! İki Takım Acun Ilıcalı'nın Gözünün Önünde Birbirine Girdi! "Ben Olsam Rahatsız Olurum!

Parkurda çıkardığı sorun yüzünden karşı takımdaki ismin üzerine yürümekle kalmayan isim, birde "Cesaret" kavgası çıkarınca, ada karıştı. Oyun alanında elinde malzemeyi karşı tarafa atan isim, arkadaşının başına bir şey geleceğini umursamadan davrandı. Parkurun dışına taşınan bu olay ise ilk Çağrı'nın dikkatini çekti. Takım arkadaşına gelen malzemeyi görünce, "Hopp! Ne yapıyorsun?" sözlerini dile getirdi.

Çağrı ise "Onun üzerine atma bir daha" sözlerini dile getirdi. Dora ise "Yapmak istesem zaten yapardım" açıklamasını yaptı. "Kaydettiysen hazmedeceksin abi yapma böyle bir şey" sözlerine dile getiren Çağrı'ya karışık olarak ise Dora; "Ona mı atmaya çalıştım? Adam atladı ben de arkasından attım" sözleriyle cevap verdi.



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