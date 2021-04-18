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- 18 Nis 2021 - 09:27 G: 18 Nis 2021 - 09:53

Esra Erol'a Mafya Şoku! Ortaya Öyle bir Gerçek Çıktı Ki, Milyonlar Şok İçinde Kaldı! En Yakını, Canı Kanı Bambaşka Biriymiş! Neler Oluyor?

ATV ekranlarının en sevilen programları arasında yerini alan Esra Erol'da programı herkesin ilgi odağı oluyor. Reytinglerde Müge Anlı ile Tatlı Sert programını sık sık geçerek üst sıralara taşınan Esra Erol'un eşi hakkında öyle bir şey ortaya çıktı ki, milyonlar şok içerisinde kaldı. Meğer Esra Erol'un eşi, canı kanı bildiği kişi resmen bambaşka biriymiş...

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Evlilik programlarının bitmesiyle birlikte format değiştiren Esra Erol, şimdilerde faili meçhul cinayetler, yasak aşk ilişkileri, dolandırıcılık olayları, kaçma ve kaçırılma vakaları gibi birçok sorunu ele alarak konuk olarak katılanların sorunlarını çözüyor. Hafta içi her gün saatler 16.20'yi gösterdiğinde başlayan başarılı programda problemler çözüme kavuşuyor. 

Evlilik programı yaptığı dönemde, eşi Ali Özbir ile nikah masasına oturarak milyonların önünde "evet" diyen Esra Erol, bir döneme damgasını vurmuştu. Eşini çok sevdiğini sık sık dile getiren Esra Erol, sosyal medya hesabından da hem eşiyle hem de çocuklarıyla ilgili sık sık paylaşımlar yapıyor. Fakat eşi hakkında öyle bir gerçek ortaya çıktı ki...

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18 Nis 2021 - 09:27 Ankara- Magazin

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