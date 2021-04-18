Esra Erol'a Mafya Şoku! Ortaya Öyle bir Gerçek Çıktı Ki, Milyonlar Şok İçinde Kaldı! En Yakını, Canı Kanı Bambaşka Biriymiş! Neler Oluyor?

Evlilik programlarının bitmesiyle birlikte format değiştiren Esra Erol, şimdilerde faili meçhul cinayetler, yasak aşk ilişkileri, dolandırıcılık olayları, kaçma ve kaçırılma vakaları gibi birçok sorunu ele alarak konuk olarak katılanların sorunlarını çözüyor. Hafta içi her gün saatler 16.20'yi gösterdiğinde başlayan başarılı programda problemler çözüme kavuşuyor.

Evlilik programı yaptığı dönemde, eşi Ali Özbir ile nikah masasına oturarak milyonların önünde "evet" diyen Esra Erol, bir döneme damgasını vurmuştu. Eşini çok sevdiğini sık sık dile getiren Esra Erol, sosyal medya hesabından da hem eşiyle hem de çocuklarıyla ilgili sık sık paylaşımlar yapıyor. Fakat eşi hakkında öyle bir gerçek ortaya çıktı ki...



Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>