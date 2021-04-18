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- 18 Nis 2021 - 09:49 G: 18 Nis 2021 - 10:26

İbo Show’da İki İsim Birbirine Girdi! Laf Atışmaları Yükseldi, İbrahim Tatlıses Öyle Bir Şey Dedi Ki… “Davul Gibi Olmuşsun!”

STAR TV ekranlarının en sevilen reyting rekortmeni programda iki ismi birbirine tatlı tatlı atışmalarda bulunca sosyal medya çalkalandı. Dün akşam ekranlara gelen son bölümde müzik ziyafeti yaşanırken, birçok isim çok özel açıklamalar yaparak seyircileri kendilerine kilitledi. Deniz Seki ve İmparator Tatlıses arasında atışma birden magazin dünyasının gündemine düştü.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Her hafta farklı isimleri konuk olarak ağırlayan başarılı sunucu bu haftada birbirinden renkli isimleri konuk koltuğunda ağırladı. Son zamanların en çok konuşulan isimleri ağırlayan İmparator, dikkatleri üzerine çekti. Kırmızı Oda dizisinde Sadi karakterine hayat veren ve akıllara oynadığı rolle kazınan Erkan Petekkaya'dan, son zamanlarda verdiği kilolarla gündeme gelen Deniz Seki'ye kadar birçok isim programa konuk olarak katıldı. 

Müzik şölenin yaşandığı programa konuk olarak bu hafta Deniz Seki, İrem Derici, Erkan Petekkaya ve Sinan Akçıl gibi birbirinden başarılı isimler katıldı. Her bölüm farklı bir heyecan yaşatan programda ortaya çıkan tartışma birden alevlendi. İki ismin birbirlerini zayıf yerlerinden vurmaya çalışması ise sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı!

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18 Nis 2021 - 09:49 Ankara- Magazin

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