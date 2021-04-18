Haberler Ankara Haberler Ankara
- 18 Nis 2021 - 10:23 G: 18 Nis 2021 - 10:56

Hande Erçel Diziye ve Eda'ya Vedasını Duyurdu! Yeni Sezonda Ekranlarda Olmayacak Mı? Sosyal Medyadan Paylaştı, Ortalık Karıştı!

FOX TV ekranlarında dün akşam sezon finali yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisine Hande Erçel'den veda mesajı geldi. Sevilerek izlenen dizinin apar topar final kararı alması seyircinin çileden çıkmasına neden olmuştu. Her bölüm farklı bir heyecan yaşanılan dizinin final kararını duyurması ve dizinin yayın saatinden daha geç bir saate koyarak diziyi final yaptırması seyirciyi çileden çıkartmıştı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Başrollerinde Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in yer aldığı başarılı dizi reytinglerde yüksek sonuç vermese bile sosyal medyada büyük yankı uyandırmalarından dolayı final yerine sezon finali yapılmıştı. İki simin birbirine olan uyumları ise her bölümde giderek artıyordu. Sevilerek izlenen dizinin ilk bölümünden beri fark edilen bu uyum ise iki ismin sevgili olduklarına dair iddiaların çıkmasına neden olmuştu. 

Hande Erçel ve Kerem Bürsin ise çıkan iddiaları kesin bir dille reddederek, sadece arkadaş olduklarına vurgu yapmışlardı. Son kez "Arkadaşlar öyle bir şey olursa hepiniz öğrenirsiniz" cevabını veren iki isimde kafaların soru işaretlerinin olmasına neden olmuştu. Dün akşam ekranlara gelen son bölümden sonra ise Hande Erçel, bir paylaşım yaptı!

Hande Erçel'in paylaşımını görmek için diğer sayfaya geçiniz>>>

18 Nis 2021 - 10:23 Ankara- Magazin

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Savaşçı Dizisinde Kağan Bozok Çabuk Unutuldu! Yeni Karakterler Milyonların Gözdesi Oldu! Hemen Isınıldı, Artık Dönüşü Yok! mask
Savaşçı Dizisinde Kağan Bozok Çabuk Unutuldu! Yeni Karakterler Milyonların Gözdesi Oldu! Hemen Isınıldı, Artık Dönüşü Yok!
İbo Show'a Katıldı, Dalga Konusu Oldu! Görenler "Neden Böyle Bir Şey Yapmış!" Diyor! Sosyal Medyada Ortam Kızıştı, Hayranları Linç Ediyor! mask
İbo Show'a Katıldı, Dalga Konusu Oldu! Görenler "Neden Böyle Bir Şey Yapmış!" Diyor! Sosyal Medyada Ortam Kızıştı, Hayranları Linç Ediyor!
Esra Erol'un Eşiyle Uyumluluk Testi Ortaya Çıktı! Bu Video Tarihe Kazınır! Her İkisi de Öyle Cevaplar Verdi Ki, Erol Bile "Skandal" Dedi! Neler Oluyor? mask
Esra Erol'un Eşiyle Uyumluluk Testi Ortaya Çıktı! Bu Video Tarihe Kazınır! Her İkisi de Öyle Cevaplar Verdi Ki, Erol Bile "Skandal" Dedi! Neler Oluyor?
İbo Show’da İki İsim Birbirine Girdi! Laf Atışmaları Yükseldi, İbrahim Tatlıses Öyle Bir Şey Dedi Ki… “Davul Gibi Olmuşsun!” mask
İbo Show’da İki İsim Birbirine Girdi! Laf Atışmaları Yükseldi, İbrahim Tatlıses Öyle Bir Şey Dedi Ki… “Davul Gibi Olmuşsun!”
Maraşlı Dizisinde Roller Değişti! Fragmanı İzleyen Bir Kez Daha İzliyor, Bir Kez Daha... Ortalık Bundan Sonra Ateş Hattına Çevrilecek! Neler Oluyor? mask
Maraşlı Dizisinde Roller Değişti! Fragmanı İzleyen Bir Kez Daha İzliyor, Bir Kez Daha... Ortalık Bundan Sonra Ateş Hattına Çevrilecek! Neler Oluyor?
Sen Çal Kapımı Dizisinden Müjde Üzerine Müjde! Dizi Yeniden Başlamıyor Ama İki İsim İçin Büyük Ödül Veriliyor! Hande Erçel ve Kerem Bürsin Yine Kazandı! mask
Sen Çal Kapımı Dizisinden Müjde Üzerine Müjde! Dizi Yeniden Başlamıyor Ama İki İsim İçin Büyük Ödül Veriliyor! Hande Erçel ve Kerem Bürsin Yine Kazandı!
Demet Özdemir Koronavirüse Mi Yakalandı? Son Paylaşımı Hayranlarının Korkudan Sıçramasına Neden Oldu! Sonunda Kendisinden Bir Haber Geldi! mask
Demet Özdemir Koronavirüse Mi Yakalandı? Son Paylaşımı Hayranlarının Korkudan Sıçramasına Neden Oldu! Sonunda Kendisinden Bir Haber Geldi!
Emanet Dizisinin Kiraz’ı Gülderen Güler Nereli? Gülderen Güler’in Memleketini Duyduğunuzda Çok Şaşıracaksınız… mask
Emanet Dizisinin Kiraz’ı Gülderen Güler Nereli? Gülderen Güler’in Memleketini Duyduğunuzda Çok Şaşıracaksınız…
Alişan'ın Eşi Buse Varol'dan İnanılmaz Poz! Sosyal Medyayı Salladı! Kimse İnanmadı... mask
Alişan'ın Eşi Buse Varol'dan İnanılmaz Poz! Sosyal Medyayı Salladı! Kimse İnanmadı...
Demet Akalın'dan Servet Şov! Ömür Boyu Çalışan Yine Üzerindekilerinin Yanından Bile Geçemiyor! "Bunların Hepsi Altın Suyuna Yatırılmış Olabilir!" mask
Demet Akalın'dan Servet Şov! Ömür Boyu Çalışan Yine Üzerindekilerinin Yanından Bile Geçemiyor! "Bunların Hepsi Altın Suyuna Yatırılmış Olabilir!"
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Sadakatsiz Dizisinde Şok Ayrılık! Asya Değil Ama İsim Çoktan Diziden Ayrıldı! Vedası Yürekleri Sızlattı! Artık Bir Bölüm Bile Yer Almayacak... mask
Sadakatsiz Dizisinde Şok Ayrılık! Asya Değil Ama İsim Çoktan Diziden Ayrıldı! Vedası Yürekleri Sızlattı! Artık Bir Bölüm Bile Yer Almayacak...
Kırmızı Oda ve Camdaki Kız Dizileri 'Yayından Kaldırılıyor!' Gülseren Budayıcıoğlu'na Kötü Haber! Şok Suçlama Sosyal Medyayı Ayağa Kaldırdı! mask
Kırmızı Oda ve Camdaki Kız Dizileri 'Yayından Kaldırılıyor!' Gülseren Budayıcıoğlu'na Kötü Haber! Şok Suçlama Sosyal Medyayı Ayağa Kaldırdı!
Savaşçı Dizisinde Kağan Bozok Çabuk Unutuldu! Yeni Karakterler Milyonların Gözdesi Oldu! Hemen Isınıldı, Artık Dönüşü Yok! mask
Savaşçı Dizisinde Kağan Bozok Çabuk Unutuldu! Yeni Karakterler Milyonların Gözdesi Oldu! Hemen Isınıldı, Artık Dönüşü Yok!
İbo Show'a Katıldı, Dalga Konusu Oldu! Görenler "Neden Böyle Bir Şey Yapmış!" Diyor! Sosyal Medyada Ortam Kızıştı, Hayranları Linç Ediyor! mask
İbo Show'a Katıldı, Dalga Konusu Oldu! Görenler "Neden Böyle Bir Şey Yapmış!" Diyor! Sosyal Medyada Ortam Kızıştı, Hayranları Linç Ediyor!
Esra Erol'un Eşiyle Uyumluluk Testi Ortaya Çıktı! Bu Video Tarihe Kazınır! Her İkisi de Öyle Cevaplar Verdi Ki, Erol Bile "Skandal" Dedi! Neler Oluyor? mask
Esra Erol'un Eşiyle Uyumluluk Testi Ortaya Çıktı! Bu Video Tarihe Kazınır! Her İkisi de Öyle Cevaplar Verdi Ki, Erol Bile "Skandal" Dedi! Neler Oluyor?
Hande Erçel Diziye ve Eda'ya Vedasını Duyurdu! Yeni Sezonda Ekranlarda Olmayacak Mı? Sosyal Medyadan Paylaştı, Ortalık Karıştı! mask
Hande Erçel Diziye ve Eda'ya Vedasını Duyurdu! Yeni Sezonda Ekranlarda Olmayacak Mı? Sosyal Medyadan Paylaştı, Ortalık Karıştı!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL