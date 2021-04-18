Hande Erçel Diziye ve Eda'ya Vedasını Duyurdu! Yeni Sezonda Ekranlarda Olmayacak Mı? Sosyal Medyadan Paylaştı, Ortalık Karıştı!

Başrollerinde Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in yer aldığı başarılı dizi reytinglerde yüksek sonuç vermese bile sosyal medyada büyük yankı uyandırmalarından dolayı final yerine sezon finali yapılmıştı. İki simin birbirine olan uyumları ise her bölümde giderek artıyordu. Sevilerek izlenen dizinin ilk bölümünden beri fark edilen bu uyum ise iki ismin sevgili olduklarına dair iddiaların çıkmasına neden olmuştu.

Hande Erçel ve Kerem Bürsin ise çıkan iddiaları kesin bir dille reddederek, sadece arkadaş olduklarına vurgu yapmışlardı. Son kez "Arkadaşlar öyle bir şey olursa hepiniz öğrenirsiniz" cevabını veren iki isimde kafaların soru işaretlerinin olmasına neden olmuştu. Dün akşam ekranlara gelen son bölümden sonra ise Hande Erçel, bir paylaşım yaptı!



Hande Erçel'in paylaşımını görmek için diğer sayfaya geçiniz>>>