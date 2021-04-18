Hande Erçel Diziye ve Eda'ya Vedasını Duyurdu! Yeni Sezonda Ekranlarda Olmayacak Mı? Sosyal Medyadan Paylaştı, Ortalık Karıştı!
FOX TV ekranlarında dün akşam sezon finali yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisine Hande Erçel'den veda mesajı geldi. Sevilerek izlenen dizinin apar topar final kararı alması seyircinin çileden çıkmasına neden olmuştu. Her bölüm farklı bir heyecan yaşanılan dizinin final kararını duyurması ve dizinin yayın saatinden daha geç bir saate koyarak diziyi final yaptırması seyirciyi çileden çıkartmıştı.
Başrollerinde Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in yer aldığı başarılı dizi reytinglerde yüksek sonuç vermese bile sosyal medyada büyük yankı uyandırmalarından dolayı final yerine sezon finali yapılmıştı. İki simin birbirine olan uyumları ise her bölümde giderek artıyordu. Sevilerek izlenen dizinin ilk bölümünden beri fark edilen bu uyum ise iki ismin sevgili olduklarına dair iddiaların çıkmasına neden olmuştu.
Hande Erçel ve Kerem Bürsin ise çıkan iddiaları kesin bir dille reddederek, sadece arkadaş olduklarına vurgu yapmışlardı. Son kez "Arkadaşlar öyle bir şey olursa hepiniz öğrenirsiniz" cevabını veren iki isimde kafaların soru işaretlerinin olmasına neden olmuştu. Dün akşam ekranlara gelen son bölümden sonra ise Hande Erçel, bir paylaşım yaptı!
Hande Erçel'in paylaşımını görmek için diğer sayfaya geçiniz>>>
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.