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- 18 Nis 2021 - 10:48 G: 18 Nis 2021 - 11:47

Esra Erol'un Eşiyle Uyumluluk Testi Ortaya Çıktı! Bu Video Tarihe Kazınır! Her İkisi de Öyle Cevaplar Verdi Ki, Erol Bile "Skandal" Dedi! Neler Oluyor?

ATV ekranlarının en sevilen programları arasında yerini alan Esra Erol her bölümde yeni bir rekora imza atıyor. Uzun yıllar önce evlilik programı sunarak adını ülke çapında duyuran Esra Erol, tüm dikkatleri üzerine toplamıştı. programında binlerce kişinin evlenmesine vesile olurken, yine kendi programında Ali Özbir'e "evet" demişti.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

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Her bölümde farklı bir olayın çıktığı Esra Erol, şimdilerde 'Realtiy Show' yapsa bile halen birçok kişi Esra Erol'u evlilik programından tanıyor. Programına katılarak evlenmek isteyen isimleri evlendiren Esra Erol "Uyum testi" yaparak hem yüzlerin gülmesine neden oluyordu hem de çiftlerine ne kadar uyumlu olduğunu gösteriyordu.

Uyum testini yapan Esra Erol ve Ali Özbir ise kahkahaların nedeni oldu. Birbirleriyle alakalı soruların çoğuna doğru cevap veremeyen ikili dikkatleri üzerine çekti. Ali Özbir'e ve Esra Erol'a hem evlilikleri hem de karakterleri açısından sorulan sorular renkli görüntüleri ortaya çıkardı.

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18 Nis 2021 - 10:48 Ankara- Magazin

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