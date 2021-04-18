Esra Erol'un Eşiyle Uyumluluk Testi Ortaya Çıktı! Bu Video Tarihe Kazınır! Her İkisi de Öyle Cevaplar Verdi Ki, Erol Bile "Skandal" Dedi! Neler Oluyor?
ATV ekranlarının en sevilen programları arasında yerini alan Esra Erol her bölümde yeni bir rekora imza atıyor. Uzun yıllar önce evlilik programı sunarak adını ülke çapında duyuran Esra Erol, tüm dikkatleri üzerine toplamıştı. programında binlerce kişinin evlenmesine vesile olurken, yine kendi programında Ali Özbir'e "evet" demişti.
Her bölümde farklı bir olayın çıktığı Esra Erol, şimdilerde 'Realtiy Show' yapsa bile halen birçok kişi Esra Erol'u evlilik programından tanıyor. Programına katılarak evlenmek isteyen isimleri evlendiren Esra Erol "Uyum testi" yaparak hem yüzlerin gülmesine neden oluyordu hem de çiftlerine ne kadar uyumlu olduğunu gösteriyordu.
Uyum testini yapan Esra Erol ve Ali Özbir ise kahkahaların nedeni oldu. Birbirleriyle alakalı soruların çoğuna doğru cevap veremeyen ikili dikkatleri üzerine çekti. Ali Özbir'e ve Esra Erol'a hem evlilikleri hem de karakterleri açısından sorulan sorular renkli görüntüleri ortaya çıkardı.
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>>
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.