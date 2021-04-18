İbo Show'a Katıldı, Dalga Konusu Oldu! Görenler "Neden Böyle Bir Şey Yapmış!" Diyor! Sosyal Medyada Ortam Kızıştı, Hayranları Linç Ediyor!

Deniz Seki, İrem Derici, Erkan Petekkaya ve Sinan Akçıl gibi birbirinden başarılı isimleri konuk olarak ağırlayan İmparator, geceye damgasını vurdu. İrem Derici'nin sesinin ve güzelliğinin hemen yanında dikkatleri üzerine çeken kıyafeti de gündeme bomba gibi düştü. Kendisine oldukça bol bir blazer ceket ve bol bir kumaş pantolon giyen güzel şarkıcı birden Twitter'da binlerce yorum almasına neden oldu.

Programda neşeli hallerini gösteren güzel şarkıcı, eğlenceli şarkılarını da dile getirdi. Samimi ve sevecen tavırlarından dolayı magazin dünyasının en sevilen isimlerinden bir olan İrem Derici, sosyal medyada dalga konusu oldu. Kimi "Seneye de giysin diye almış" yorumunu yaptı, kimisi de "Babamın kıyafetlerini giyince bende böyle oluyorum ama İrem Derici daha güzel olmuş?" yorumlarını yaptı!



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