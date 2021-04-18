İbo Show'a Katıldı, Dalga Konusu Oldu! Görenler "Neden Böyle Bir Şey Yapmış!" Diyor! Sosyal Medyada Ortam Kızıştı, Hayranları Linç Ediyor!
Star TV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan İbo Show dün akşam ekranlara geldi. Son bölümüyle Twitter'da uzun süre TT olan başarılı yapım binlerce yorum almasına neden oldu. Reytinglerde üst sıralara çıkmayı başaran programın konukları ise geceye damgasını vurdu. Her hafta farklı konukları ağırlayan İbrahim Tatlıses, bu sefer bir konuğunu gündem haline getirdi. Sosyal medya ayağa kalktı, hayranları ise kötü yorum yapanların hepsini linç etti.
Deniz Seki, İrem Derici, Erkan Petekkaya ve Sinan Akçıl gibi birbirinden başarılı isimleri konuk olarak ağırlayan İmparator, geceye damgasını vurdu. İrem Derici'nin sesinin ve güzelliğinin hemen yanında dikkatleri üzerine çeken kıyafeti de gündeme bomba gibi düştü. Kendisine oldukça bol bir blazer ceket ve bol bir kumaş pantolon giyen güzel şarkıcı birden Twitter'da binlerce yorum almasına neden oldu.
Programda neşeli hallerini gösteren güzel şarkıcı, eğlenceli şarkılarını da dile getirdi. Samimi ve sevecen tavırlarından dolayı magazin dünyasının en sevilen isimlerinden bir olan İrem Derici, sosyal medyada dalga konusu oldu. Kimi "Seneye de giysin diye almış" yorumunu yaptı, kimisi de "Babamın kıyafetlerini giyince bende böyle oluyorum ama İrem Derici daha güzel olmuş?" yorumlarını yaptı!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.