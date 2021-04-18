Savaşçı Dizisinde Kağan Bozok Çabuk Unutuldu! Yeni Karakterler Milyonların Gözdesi Oldu! Hemen Isınıldı, Artık Dönüşü Yok!

Sarp Levendoğlu, Murat Serezli, Tamer Karadağlı, Ekin Mert Daymaz, Erkan Meriç, Anıl Tetik, Ali Tarık Fındık, Serkan Kuru, Serenay Aktaş gibi isimlerin başrollerinde yer aldığı dizinin her bölümünde heyecan biraz daha artıyor. Asker dizisi olduğu için ülkemizde büyük yankı uyandıran Savaşçı dizisinin yeni bölümüne ait fragmansa yayınlandı

Her ne kadar seyirciler, "Dizi Berk Oktay olmadan ilerlemez, bizlerde zaten izlemeyiz" yorumlarını yapsalar bile dizinin başarısı reytinglerle ortaya çıktı. Bir döneme damgasını vuran başarılı dizide Berk Oktay çok kolay bir şekilde unutuldu. Berk Oktay'ın yerine gelenler ise seyirci tarafından beğenilmeye başlandı.



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