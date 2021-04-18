Savaşçı Dizisinde Kağan Bozok Çabuk Unutuldu! Yeni Karakterler Milyonların Gözdesi Oldu! Hemen Isınıldı, Artık Dönüşü Yok!
FOX TV ekranlarının en sevilen dizileri arasında yerini alan Savaşçı dizisinde yaşanılanlar seyircileri ekranlara bağlamayı başarıyor. Birkaç ay önce 99. bölümde final yaparak ekranlara veda eden başarılı dizi geçtiğimiz hafta ekranlara yeniden döndü. Meraklıları ise Kağan Bozok karakterine hayat veren Berk Oktay'ı çabuk unuttu.
Sarp Levendoğlu, Murat Serezli, Tamer Karadağlı, Ekin Mert Daymaz, Erkan Meriç, Anıl Tetik, Ali Tarık Fındık, Serkan Kuru, Serenay Aktaş gibi isimlerin başrollerinde yer aldığı dizinin her bölümünde heyecan biraz daha artıyor. Asker dizisi olduğu için ülkemizde büyük yankı uyandıran Savaşçı dizisinin yeni bölümüne ait fragmansa yayınlandı
Her ne kadar seyirciler, "Dizi Berk Oktay olmadan ilerlemez, bizlerde zaten izlemeyiz" yorumlarını yapsalar bile dizinin başarısı reytinglerle ortaya çıktı. Bir döneme damgasını vuran başarılı dizide Berk Oktay çok kolay bir şekilde unutuldu. Berk Oktay'ın yerine gelenler ise seyirci tarafından beğenilmeye başlandı.
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>
18 Nis 2021 - 11:57 Ankara- Dizi Haberleri
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.