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- 18 Nis 2021 - 11:57 G: 18 Nis 2021 - 12:46

Savaşçı Dizisinde Kağan Bozok Çabuk Unutuldu! Yeni Karakterler Milyonların Gözdesi Oldu! Hemen Isınıldı, Artık Dönüşü Yok!

FOX TV ekranlarının en sevilen dizileri arasında yerini alan Savaşçı dizisinde yaşanılanlar seyircileri ekranlara bağlamayı başarıyor. Birkaç ay önce 99. bölümde final yaparak ekranlara veda eden başarılı dizi geçtiğimiz hafta ekranlara yeniden döndü. Meraklıları ise Kağan Bozok karakterine hayat veren Berk Oktay'ı çabuk unuttu.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Sarp Levendoğlu, Murat Serezli, Tamer Karadağlı, Ekin Mert Daymaz, Erkan Meriç, Anıl Tetik, Ali Tarık Fındık, Serkan Kuru, Serenay Aktaş gibi isimlerin başrollerinde yer aldığı dizinin her bölümünde heyecan biraz daha artıyor. Asker dizisi olduğu için ülkemizde büyük yankı uyandıran Savaşçı dizisinin yeni bölümüne ait fragmansa yayınlandı 

Her ne kadar seyirciler, "Dizi Berk Oktay olmadan ilerlemez, bizlerde zaten izlemeyiz" yorumlarını yapsalar bile dizinin başarısı reytinglerle ortaya çıktı. Bir döneme damgasını vuran başarılı dizide Berk Oktay çok kolay bir şekilde unutuldu. Berk Oktay'ın yerine gelenler ise seyirci tarafından beğenilmeye başlandı.

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18 Nis 2021 - 11:57 Ankara- Dizi Haberleri

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