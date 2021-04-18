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- 18 Nis 2021 - 13:03 G: 18 Nis 2021 - 13:52

Sadakatsiz Dizisinde Şok Ayrılık! Asya Değil Ama İsim Çoktan Diziden Ayrıldı! Vedası Yürekleri Sızlattı! Artık Bir Bölüm Bile Yer Almayacak...

Kanal D ekranlarının en sevilen dizileri arasında yerini Sadakatsiz dizisinde bir ismin diziden ayrıldığı resmen ortaya çıktı. Son zamanlarda gelen iddiaların tam aksine gelen bu ayrılık milyonların şok olmasına neden oldu. Her bölümde farklı heyecanın yaşandığı dizinin ekranlara gelecek olan yeni bölümünde ise Asya ve Derin'i kaçıran kişi seyircilerle buluşacak.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Cansu Dere, Caner Cindoruk ile Melis Sezen'in başrollerinde yer aldığı dizinin son zamanalrda Asya karakterine hayat veren Cansu Dere'nin ayrılacağına yönelik birçok iddia gündeme gelmişti. Fakat diziden Cansu Dere değil ama o isim ayrıldı. Melisa Döngel ve Nilgün Türksever'in hayat verdiği Hicran karakteri resmen diziden ayrıldı. 

Acı bir ölümle sevenlerine veda eden Hicran, aynı zamanda yeni kavuşmuş olduğu Selçuk'a da veda etti. Selçuk'un ilk zamanlarda kabul etmediği annesine acı vedası ise yüreklerin sızlamasına neden olmuştu. Elinde simitlerle annesinin evine giden ve kahvaltı yapmak isteyen Selçuk donakalmıştı.

18 Nis 2021 - 13:03 Ankara- Dizi Haberleri

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