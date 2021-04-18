Sadakatsiz Dizisinde Şok Ayrılık! Asya Değil Ama İsim Çoktan Diziden Ayrıldı! Vedası Yürekleri Sızlattı! Artık Bir Bölüm Bile Yer Almayacak...

Cansu Dere, Caner Cindoruk ile Melis Sezen'in başrollerinde yer aldığı dizinin son zamanalrda Asya karakterine hayat veren Cansu Dere'nin ayrılacağına yönelik birçok iddia gündeme gelmişti. Fakat diziden Cansu Dere değil ama o isim ayrıldı. Melisa Döngel ve Nilgün Türksever'in hayat verdiği Hicran karakteri resmen diziden ayrıldı.

Acı bir ölümle sevenlerine veda eden Hicran, aynı zamanda yeni kavuşmuş olduğu Selçuk'a da veda etti. Selçuk'un ilk zamanlarda kabul etmediği annesine acı vedası ise yüreklerin sızlamasına neden olmuştu. Elinde simitlerle annesinin evine giden ve kahvaltı yapmak isteyen Selçuk donakalmıştı.