Seren Serengil'den Ölüm Paylaşımı! Görenler Korkudan Titredi, Dualar Etmeye Başladı! Giderek Eriyen Seren Serengil'e Neler Oluyor?

Bunun üzerine sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaparak "Eğer ameliyat başarılı olmazsa yaza sağ çıkamayabilirim" açıklamaları milyonlarca kişinin korkmasına neden olmuştu. Programda da sık sık fenalık geçiren Seren Serengil, programdan ayrılmak zorunda kalmıştı. Programdan belli bir süre izin alan Seren Serengil, kendisine iyi geleceğini düşünerek tatile çıkmıştı.

Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan güzel sunucunun paylaşımları da hayranlarının korkmasına enden oluyor. Kısa bir süre önce "34 beden bile büyük geliyor" açıklamasını yaparak verdiği kilonun üzerini çizmişti. Daha sonra ise yaptırdığı ameliyat hakkında bir açıklama yapmış ve kimsenin böyle bir şey yapmaması gerektiğine değinmişti.



Seren Serengil'den gelen paylaşımı görmek için diğer sayfaya geçiniz>>>>