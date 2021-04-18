Seren Serengil'den Ölüm Paylaşımı! Görenler Korkudan Titredi, Dualar Etmeye Başladı! Giderek Eriyen Seren Serengil'e Neler Oluyor?
Magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seren Serengil'den gelen ölüm paylaşımı milyonların şok içinde kalmasına neden oldu. Son zamanlarda hastalığı nükseden güzel sunucunun yaptığı paylaşımlar sosyal medyada ve magazin dünyasında bir anda patlıyor. Geçirdiği mide ameliyatı sonrasında hızla kilo vermeye başlayan Seren Serengil, kilo vermesini durduramamıştı.
Bunun üzerine sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaparak "Eğer ameliyat başarılı olmazsa yaza sağ çıkamayabilirim" açıklamaları milyonlarca kişinin korkmasına neden olmuştu. Programda da sık sık fenalık geçiren Seren Serengil, programdan ayrılmak zorunda kalmıştı. Programdan belli bir süre izin alan Seren Serengil, kendisine iyi geleceğini düşünerek tatile çıkmıştı.
Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan güzel sunucunun paylaşımları da hayranlarının korkmasına enden oluyor. Kısa bir süre önce "34 beden bile büyük geliyor" açıklamasını yaparak verdiği kilonun üzerini çizmişti. Daha sonra ise yaptırdığı ameliyat hakkında bir açıklama yapmış ve kimsenin böyle bir şey yapmaması gerektiğine değinmişti.
Seren Serengil'den gelen paylaşımı görmek için diğer sayfaya geçiniz>>>>
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.