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- 18 Nis 2021 - 14:08 G: 18 Nis 2021 - 14:54

Gönül Dağı Dizisinde İlk Bölümden Beri Saklanan Sır Sonunda Ortaya Çıktı! Milyonlarca Kişi Merak Ediyordu, O Detay Her Şeyi Ortaya Çıkardı! Meğer Dilek...

TRT1 ekranlarının en sevilen dizileri arasında yerini alan Gönül Dağı, ilk bölümde beri sır gibi sakladığı sırrını sonunda ortaya çıkardı. Her bolümde farklı bir gelişme yaşatan Gönül Dağı dizisinin son bölümü Cumartesi akşamı ekranlara gelmişti. Her hafta Cumartesi günü ekranlara gelen başarılı dizi ilk bölümden beri sevilerek izleniyor.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Reytingleri kırıp geçen başarılı dizinin kadrosunda ise Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor. Taner ve kuzenlerinin eşsiz ve eğlenceli maceralarına değinen dizi, Anadolu sıcaklığını Türkiye'nin her yerinde yaşayan insanlara hissettiriyor. İlk bölümden beri merak edilen bir konuyu sonunda noktalayan Gönül Dağı dizisi heyecanı artırdı. 

Ramazan ayının girmesiyle birlikte senaryosuna eğlenceli bir şekilde Ramazan günlerini de ekleyen dizide, Ramazan şenliklerini yapmak üzere ihaleye giren ve alan Muammer ve Hüseyin, işin içinde kısır döngüye girince, bu iş yine Taner ve kuzenlerine kalmıştı. Ellerinden gelenin en iyisini yapacak olan Taner ve kuzenler ise şenlikleri resmen başlattı!

18 Nis 2021 - 14:08 Ankara- Dizi Haberleri

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