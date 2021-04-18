Survivor'da Steven Çıldırdı! O İsmin Kendisine Söylediklerine Artık Dayanamaz Hale Geldi! Gönüllüler Takımı İkiye Ayrıldı, Kim Kimi Tutacağını Şaşırdı!
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmaları arasında yerini alan Survivor'da dün tam anlamıyla ipler kopma noktasına geldi. Gönüllüler takımı deyim yerindeyse birbirine girdi. İki takımın arasında gerginliklerin hemen yanında takımlardaki gerginliklerde üst seviyelere çıkınca seyirciler "yok artık" sözlerini dile getirdi.
Acun Medya tarafından ekranlara getirilen başarılı yapımda her bölüm bir önceki bölümden daha heyecanlı bir şekilde geçiyor. Son bölümde ise Steven, Dora'nın kendisine dediklerine dayanamaz hale geldi ve çıldırdı. Genelde sessiz kişiliği ile bilinen Steven'in bu patlaması ise seyircilerde şok etkisi yarattı. Gönüllüler takımında kim kimi tutacak o bile karıştı...
Steven, Dora'nın kendisini aşağıladığını iddia ederken, konuya hakim olan arkadaşları ise birçok yorum yaptı. Poyraz "Dora'nın haklı olduğu yerler var ama Steven'ında haklı olduğu yerler fazla. Bizler parkura özellikle kendine güvenen isimleri çıkarıyoruz ki, hem kendini göstersin hem de bizlere olan güvenini göstersin. Dora Steven'in çıkmasını istediğini görünce homurdandı ama bu yanlıştı" sözlerini dile getirdi.
18 Nis 2021 - 14:43 Ankara- Survivor 2021
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.