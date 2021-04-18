Survivor'da Steven Çıldırdı! O İsmin Kendisine Söylediklerine Artık Dayanamaz Hale Geldi! Gönüllüler Takımı İkiye Ayrıldı, Kim Kimi Tutacağını Şaşırdı!

Acun Medya tarafından ekranlara getirilen başarılı yapımda her bölüm bir önceki bölümden daha heyecanlı bir şekilde geçiyor. Son bölümde ise Steven, Dora'nın kendisine dediklerine dayanamaz hale geldi ve çıldırdı. Genelde sessiz kişiliği ile bilinen Steven'in bu patlaması ise seyircilerde şok etkisi yarattı. Gönüllüler takımında kim kimi tutacak o bile karıştı...

Steven, Dora'nın kendisini aşağıladığını iddia ederken, konuya hakim olan arkadaşları ise birçok yorum yaptı. Poyraz "Dora'nın haklı olduğu yerler var ama Steven'ında haklı olduğu yerler fazla. Bizler parkura özellikle kendine güvenen isimleri çıkarıyoruz ki, hem kendini göstersin hem de bizlere olan güvenini göstersin. Dora Steven'in çıkmasını istediğini görünce homurdandı ama bu yanlıştı" sözlerini dile getirdi.