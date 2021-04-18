Deren Talu'dan Bikini Şov! Kar, Kış, Kıyamet Dinlemedi, Ortalığı Ateş Hattına Çevirdi! Instagram'da Beğeni Butonu Bile Çöktü! Alevler Arka Arkaya Geliyor!

Sık sık annesine benzerliği ile ön plana çıkan güzel oyuncu aynı zamanda Kendall Jenner'a olan benzerliğiyle de gündeme geliyor. Güzelliği ve fiziği ile çok konuşulan Deren Talu'nun İnstagram hesabında ise 353 bin takipçi bulunuyor. Giderek büyüyen kitlesine yaptığı paylaşımlar ise sosyal medyada bir anda gündem oluyor. İşte Deren Talu'dan gelen bikinili paylaşım!

Oyunculuk kariyerinde en çok Beren Saati örnek aldığını dile getiren Deren Talu, Defne Samyel'yi ise ilk sırada tutuyor. Geleceğin Hande Erçel'i olarak görülen Deren Talu, birçok yapımda yer aldı. Genç yaşta bu kadar üne kavuşmasının asıl sebebi Defne Samyeli'nin kızı oluşundan alsa bile Talu tam anlamıyla bir cevher!



Deren Talu'nun bikinili paylaşımı için diğer sayfaya geçiniz>>>>