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- 18 Nis 2021 - 16:05 G: 18 Nis 2021 - 16:56

Masumlar Apartmanı Dizisinde Kazan Dairesinde Tutulan İsim Sonunda Ortaya Çıktı! Diziye Transfer Olan İsim Kazan Dairesinden Ortama Giriş Yapacak! Neler Oluyor?

Trt1 ekranlarının en sevilen dizileri arasında yerini alan Masumlar apartmanı dizisinde bir gerçek daha ortaya çıktı. Sevilerek izlenen dizinin her bölümü sosyal medyada binlerce paylaşıma neden olurken kazan dairesindeki tutulan kişi hakkında ise birçok yorum geldi. Bunlar ilki ise Naci karakterinin ya da Esat karakterinin kazan dairesinde tutulduğuna dair paylaşımlar oldu.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Başrollerinde Birkan Sokulu, Merve Dizdar, Ezgi Mola ve Farah Zeynep Abdullah gibi isimlerin yer aldığı başarılı dizi, ilk bölümünden itibaren ilgiyle takip ediliyor. Hasta kardeşlerin hayat hikayesine değinen bir senaryoda birçok başarılı ismin dizide yer alması da reytinglerin yükselmesine neden oluyor. 

Fragmanı yayınlanan dizide Bayram'ın elinde klarnetle Safiye'nin kapıyı çalması, Naci'nin diziye yeniden dönüş yapacağı sinyallerini verdi. Bunun yanında elinde flüt ile Hasibe'nin gözükmesi ise sinirlerin bozulmasına neden oldu. Safiye'nin ise aklından Hasibe'yi uzaklaşırken klarnetten de uzaklaşması seyircinin dikkatini çekti.

18 Nis 2021 - 16:05 Ankara- Dizi Haberleri

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