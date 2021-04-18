Fahriye Evcen'den 'Kraliçe Yeniden Döndü' Paylaşımı! Güzelliğini Bu Kez Çok Farklı Gösterdi! Güneşi Önüne Aldı, Paylaşımıyla İki Güneş Bir Fotoğrafta Birleşti!
Uzun bir süredir ekranlarda yer almayan güzel oyuncu Fahriye Evcen'in sosyal medya hesabından bir paylaşım geldi. En son bir bebek markasının reklam yüzü olduğunu hem paylaşımlarıyla hem de reklamlarda boy göstererek ön plana çıkan Fahriye Evcen, Karan'dan sonra çok değiştiğini de muhabirlerin sorularıyla ortaya çıkartmıştı. Son paylaşımıyla ise resmen 'Kraliçe yeniden döndü' dedirtti.
Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan güzel oyuncu, dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Gün ışığın yaptığı paylaşımlar ise hayranlarından "Bir fotoğrafta iki güneş görüyoruz" sözlerini dile getirmesine neden oldu. Bebek markasında giydikleriyle en son gündeme gelen Fahriye Evcen yaklaşık olarak 30 bin lirayı giymişti. Kimi hayranları çok beğenmemiş kimi hayranları ise bu görsellere bayılmıştı.
Sabah saatlerinde "Yaz gelsin artık" notunu düşerek bir paylaşım yapan Fahriye Evcen, kelebeklerin uçuştuğu bir filtre koymuş, hayranlarına da öpücük atmayı unutmamıştı. Videonun arka planında ise Karan'ın sesleri geliyordu. Keyfi yerinde olduğu gözüken Fahriye Evcen'in paylaşımlara doymadı!
Fahriye Evcen'in paylaşımlarını görmek için diğer sayfaya geçiniz>>>
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.