Fahriye Evcen'den 'Kraliçe Yeniden Döndü' Paylaşımı! Güzelliğini Bu Kez Çok Farklı Gösterdi! Güneşi Önüne Aldı, Paylaşımıyla İki Güneş Bir Fotoğrafta Birleşti!

Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan güzel oyuncu, dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Gün ışığın yaptığı paylaşımlar ise hayranlarından "Bir fotoğrafta iki güneş görüyoruz" sözlerini dile getirmesine neden oldu. Bebek markasında giydikleriyle en son gündeme gelen Fahriye Evcen yaklaşık olarak 30 bin lirayı giymişti. Kimi hayranları çok beğenmemiş kimi hayranları ise bu görsellere bayılmıştı.

Sabah saatlerinde "Yaz gelsin artık" notunu düşerek bir paylaşım yapan Fahriye Evcen, kelebeklerin uçuştuğu bir filtre koymuş, hayranlarına da öpücük atmayı unutmamıştı. Videonun arka planında ise Karan'ın sesleri geliyordu. Keyfi yerinde olduğu gözüken Fahriye Evcen'in paylaşımlara doymadı!



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