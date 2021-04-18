Hande Erçel, Kerem Bürsin Hikaye! Öyle İki İsim Yükseliyor Ki, Milyonlar Şok İçerisinde Kalıyor! İlayda Alişan ve Serkay Tütüncü'nün Yıldızları Sönmeyecek Kadar Parlak!

Deniz Çakır, Hülya Avşar ve Mehmet Aslantuğ’un başrollerinde yer aldığı dizide, İlayda Alişan, Serkan Tütüncü ve Deniz Işın gibi birçok isimde yer alıyor. Çarşamba akşamlarının en sevilen dizilerinden biri olmayı kısa sürede başarmış olan dizi, Sadakatsiz dizisinin izleyicisini de kaptı. Giderek büyüyen kitlesi, dikkatleri üzerine çekerken iki ismin arasındaki yakınlık ise gözlerden kaçmıyor.

İlker ve Ela karakterlerine hayat veren iki ismin hastalıklı ilişkileri seyircilerden hep tepki hem de övgü alıyor. Özellikle Ela karakterine hayat veren İlayda Alişan'ın her hamlesi seyirciyi hem sinir ediyor hem mutlu. Güçlü bir kadın oldukça seyirciler Ela'yı çok seviyor fakat kalbine yenik düştüğü zamanlarda ise seyirci çileden çıkıyor.