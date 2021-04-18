Hande Erçel, Kerem Bürsin Hikaye! Öyle İki İsim Yükseliyor Ki, Milyonlar Şok İçerisinde Kalıyor! İlayda Alişan ve Serkay Tütüncü'nün Yıldızları Sönmeyecek Kadar Parlak!
Ekranların en sevilen dizileri arasında yerini alan Masumiyet dizisinin iki yıldızı arasında iyi ilişki dikkatleri üzerine çekiyor. Öyle ki, izleyenler "Hande Erçel ve Kerem Bürsin devri resmen kapanıyor" sözlerini dile getirdi. İki ismin birlikte yaptıkları her şey magazin dünyasında yer buluyor. Kısa süre önce ise Serkay Tütüncü ve İlayda Alişan arasındaki "Deniz anası taklidi" sosyal medyada yayılmıştı.
Deniz Çakır, Hülya Avşar ve Mehmet Aslantuğ’un başrollerinde yer aldığı dizide, İlayda Alişan, Serkan Tütüncü ve Deniz Işın gibi birçok isimde yer alıyor. Çarşamba akşamlarının en sevilen dizilerinden biri olmayı kısa sürede başarmış olan dizi, Sadakatsiz dizisinin izleyicisini de kaptı. Giderek büyüyen kitlesi, dikkatleri üzerine çekerken iki ismin arasındaki yakınlık ise gözlerden kaçmıyor.
İlker ve Ela karakterlerine hayat veren iki ismin hastalıklı ilişkileri seyircilerden hep tepki hem de övgü alıyor. Özellikle Ela karakterine hayat veren İlayda Alişan'ın her hamlesi seyirciyi hem sinir ediyor hem mutlu. Güçlü bir kadın oldukça seyirciler Ela'yı çok seviyor fakat kalbine yenik düştüğü zamanlarda ise seyirci çileden çıkıyor.
18 Nis 2021 - 17:17 Ankara- Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.