Sen Çal Kapımı Dizisi Başladığı Gibi Bitecek! Final Tarihi Sezon Finaliyle Birlikte Ortaya Çıktı! Sadece Birkaç Bölüm Yayınlanacak... Hayranları Çıldıracak!

Başrollerini Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in paylaştığı romantik komedi dalındaki başarılı dizinin bu sezon ekranlara veda edeceği düşünülüyordu. Fakat dizisinin sosyal medyada çok büyük bir etkileşim aldığı ve yabancı ülkelerde çok sevildiği ön plana alınarak dizinin final yapmasından vazgeçildi ve sezon finali kararı alındı.

Sen Çal Kapımı dizisini bitirerek yeni bir romantik komedi dalında çalışmalar yapacak olan FOX TV, dizinin fişini geç olsa da çekecek. Reytinglerde giderek düşen ve rakipleri karşısında kan kaybeden dizinin sevenleri ise bu haber karşısında isyan edecek. Dizi ekranlara gelecek ama yaklaşık birkaç bölüm sonra finalini duyuracak...