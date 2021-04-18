Sen Çal Kapımı Dizisi Başladığı Gibi Bitecek! Final Tarihi Sezon Finaliyle Birlikte Ortaya Çıktı! Sadece Birkaç Bölüm Yayınlanacak... Hayranları Çıldıracak!
FOX TV ekranlarında yayınlanan başarılı dizi hakkında final gerçeği ortaya çıktı. Sezon finalini dün akşam yayınlayan dizinin ekranlara gelecek olan yeni bölümü ise Haziran ayının başlarında ya da Mayıs ayının sonlarına doğru başlayacağı düşünülüyor. Başladığı gibi final yaparak ekranlara veda edecek olması ise seyircilerinin çileden çıkmasına neden oldu.
Başrollerini Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in paylaştığı romantik komedi dalındaki başarılı dizinin bu sezon ekranlara veda edeceği düşünülüyordu. Fakat dizisinin sosyal medyada çok büyük bir etkileşim aldığı ve yabancı ülkelerde çok sevildiği ön plana alınarak dizinin final yapmasından vazgeçildi ve sezon finali kararı alındı.
Sen Çal Kapımı dizisini bitirerek yeni bir romantik komedi dalında çalışmalar yapacak olan FOX TV, dizinin fişini geç olsa da çekecek. Reytinglerde giderek düşen ve rakipleri karşısında kan kaybeden dizinin sevenleri ise bu haber karşısında isyan edecek. Dizi ekranlara gelecek ama yaklaşık birkaç bölüm sonra finalini duyuracak...
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.