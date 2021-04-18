Survivor’da Poyraz’ın Sahalara Döneceği Zaman Belli Oldu! Acun Ilıcalı’nın Sağ Kolu Resmen İfşaladı! Canlı Yayında Her Şey Ortaya Döküldü!
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmaları arasında yerini alan Survivor yarışmasında Poyraz kısa süre önce sakatlanmış ve Metin Kuş'un emriyle yarışmadan kısa süre çekilmesi istenmişti. 2 hafta kadar Gönüllüler takımının savaşında yer almayan Poyraz ise Gönüllüler takımının düşüş yaşamasına neden olmuştu.
Acil konsey sakatlıktan hemen sonra toplanmıştı. Acun Ilıcalı ise parkurda büyük bir darbe alan Poyraz hakkında bir açıklama yapmıştı. "Benim için Metin Abi'nin dedikleri çok önemli Poyraz. Eğer bana "Oyuna girerse kalıcı hasar kalabilir" sözlerini dile getirirse açıksa benim için umut yok demektir" sözlerini dile getirmişti.
Sevilen oyuncunun sakatlığı hakkında kendisi ise "Hakaret ettikçe acı duyuyorum ama özellikle merdiven ve tırmanma gibi hareketlerde çok daha fazla acı hissediyorum" sözlerini dile getirdi. Ödemi attığını aktaran yarışmacı, "Bu noktaya geldikten sonra eğer yarışmadan elenirsem bu beni çok yıpratır" sözlerini dile getirmişti. Acun Ilıcalı ise parkurlara döneceği tarihi resmen açıkladı.
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18 Nis 2021 - 18:49 Ankara- Survivor 2021
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.