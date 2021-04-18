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- 18 Nis 2021 - 18:49 G: 18 Nis 2021 - 19:51

Survivor’da Poyraz’ın Sahalara Döneceği Zaman Belli Oldu! Acun Ilıcalı’nın Sağ Kolu Resmen İfşaladı! Canlı Yayında Her Şey Ortaya Döküldü!

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmaları arasında yerini alan Survivor yarışmasında Poyraz kısa süre önce sakatlanmış ve Metin Kuş'un emriyle yarışmadan kısa süre çekilmesi istenmişti. 2 hafta kadar Gönüllüler takımının savaşında yer almayan Poyraz ise Gönüllüler takımının düşüş yaşamasına neden olmuştu.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Acil konsey sakatlıktan hemen sonra toplanmıştı. Acun Ilıcalı ise parkurda büyük bir darbe alan Poyraz hakkında bir açıklama yapmıştı. "Benim için Metin Abi'nin dedikleri çok önemli Poyraz. Eğer bana "Oyuna girerse kalıcı hasar kalabilir" sözlerini dile getirirse açıksa benim için umut yok demektir" sözlerini dile getirmişti. 

Sevilen oyuncunun sakatlığı hakkında kendisi ise "Hakaret ettikçe acı duyuyorum ama özellikle merdiven ve tırmanma gibi hareketlerde çok daha fazla acı hissediyorum" sözlerini dile getirdi. Ödemi attığını aktaran yarışmacı, "Bu noktaya geldikten sonra eğer yarışmadan elenirsem bu beni çok yıpratır" sözlerini dile getirmişti. Acun Ilıcalı ise parkurlara döneceği tarihi resmen açıkladı.

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18 Nis 2021 - 18:49 Ankara- Survivor 2021

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