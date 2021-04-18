Yasak Elma Dizisinde Dengeler Alt Üst Olacak! Bu Karardan Sonra Hiçbir Şey Eskisi Gibi Olmayacak! Halit Argun Mumla Aranacak...
FOX TV ekranlarının en sevilen dizileri arasında yerini alan Yasak Elma dizisinde kökten bir değişiklik meydana gelecek. Ekranlara gelecek olan değişim ise seyircilerin yer geldiğinde çileden çıkmasına yeri geldiğinde ise çıldırmasına neden olacak. Hatta bu değişiklikten sonra birçok izleyici sosyal medya üzerinden "Halit Argun'u mumla arayacağız" yorumunu bile yaptı!
Başrollerinde Eda Ece, Erdal Özyağcılar, Şevval Sam ve Nesrin Cavadzade gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı dizinin aksiyonu hiç bitmiyor. Her bölümde farklı bir kaos yaşanırken izleyicilerde ekranlara kilitlenip kalıyor. Birbirinden farklı ve güçlü üç kadının oyunlarının ekranlara gelmesiyle reytinglerde her bölümde daha çok artıyor.
Son zamanlarda reytinglerinde belli bir oranda düşüş yaşayan Yasak Elma dizisinin senaristleri de birbirinden farklı yollar deneyerek, diziyi ayakta tutmaya çalışıyor. Barış Kılıç'ın hayat verdiği Kaya karakteri, Şahika'nın bir telefonuyla diziye giriş yapmıştı. Ender ve Kaya arasındaki ipler ne alemde olacak merak ediliyor.
18 Nis 2021 - 19:32 Ankara- Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.