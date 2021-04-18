Yasak Elma Dizisinde Dengeler Alt Üst Olacak! Bu Karardan Sonra Hiçbir Şey Eskisi Gibi Olmayacak! Halit Argun Mumla Aranacak...

Başrollerinde Eda Ece, Erdal Özyağcılar, Şevval Sam ve Nesrin Cavadzade gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı dizinin aksiyonu hiç bitmiyor. Her bölümde farklı bir kaos yaşanırken izleyicilerde ekranlara kilitlenip kalıyor. Birbirinden farklı ve güçlü üç kadının oyunlarının ekranlara gelmesiyle reytinglerde her bölümde daha çok artıyor.

Son zamanlarda reytinglerinde belli bir oranda düşüş yaşayan Yasak Elma dizisinin senaristleri de birbirinden farklı yollar deneyerek, diziyi ayakta tutmaya çalışıyor. Barış Kılıç'ın hayat verdiği Kaya karakteri, Şahika'nın bir telefonuyla diziye giriş yapmıştı. Ender ve Kaya arasındaki ipler ne alemde olacak merak ediliyor.