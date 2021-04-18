Kavgada Söylenmezdi, Masumiyet Dizisinde Söylendi! Ela Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! İlker'e Değil Ama O İsme Öyle Bir Şey Dedi Ki, Deprem Etkisi Yarattı!
FOX TV ekranlarının başarılı yapımlarından biri olan Masumiyet dizisi giderek büyümeye devam ediyor. Her bölümde heyecanını artıran dizi, ilk bölümde seyircilerine hikayesini geçirdi. Sevilerek izlenen dizi konusundan dolayı Sadakatsiz dizisinin izleyicisini yavaş yavaş ele geçirmeye başladı. Acılı bir aşk hikayesini anlatan yapımda başarılı isimlerde yer alıyor.
Deniz Çakır, Hülya Avşar ve Mehmet Aslantuğ’un başrollerinde yer aldığı dizide Serkay Tütüncü, İlayda Alişan ve Deniz Işın'da yer alıyor. Çarşamba akşamlarının yükselen yıldızı dizileri arasında yer alan Masumiyet dizisinde ise kavgada söylenmeyecek bir söz resmen dizide söylendi. Ela, açtı ağzını yumdu gözünü! İlker'e değil ama o isme öyle ağır bir söz söyledi ki, deprem etkisi yarattı!
Ekranlara geldiği günden beri reytingleri yıkıp geçen dizi, 21 Nisan günü ekranlara gelecek. Dijitale özel olarak hazırlanan fragmansa kısa bir süre önce yayınlandı. Fragmanda ise bir söz dikkatleri tamamen üzerine çekti. Ela'nın babasına söylediği sözler yürekleri parçaladı ama Ela'nın babası için bir şey ifade etmedi.
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18 Nis 2021 - 20:03 Ankara- Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.