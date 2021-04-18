Acun Ilıcalı Diskalifiye İddialarına Cevap Verdi! Burnunu Çok Fena Kırmıştı, Son Karar Verildi! Merve Aydın'dan Beklenen Haber Sonunda Geldi! Son Durumu...
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmaları arasında yerini alan Survivor yarışmasında sakatlıklar son dönemlerde parkurların daha zor olmasıyla birlikte artmaya başladı. Önce Poyraz sonra Merve derken, yarışmacıların sakatlıktan dolayı diskalifiye olacağına yönelik birçok iddia gündeme yeniden geldi. Acun Ilıcalı ise sonunda diskalifiyelere cevap niteliğinde bir açıklama yaparak son kararı verdiklerini duyurdu.
Acun Medya tarafından ekranlara getirilen yarışmada her bölüm heyecan giderek artıyor. Finale sadece 3 ay gibi bir süre kalmışken, yarışmada en iyi oyuncular artık yavaş yavaş belli oluyor. Ödüllerin büyüdüğü yarışmada parkurların zorluk dereceleri de artıyor. Özel mimarlar tarafından yapılan bu parkurlara büyük bir emek gösteriliyor.
Parkurların zorluklarının artmasının hemen yanında, Merve Aydın, Salı günü ekranlara gelen bölümde parkurun bir kısmına çarparak burnunu kırmıştı. Parçalı kırık olduğu öğrenilen Merve Aydın'ın son durumu merak edilmeye başlandı. Bunun üzerine Acun Ilıcalı, Merve Aydın hakkında merak edilenlere bir yanıt verdi.
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18 Nis 2021 - 20:54 - Survivor 2021
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.