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- 18 Nis 2021 - 20:54 G: 18 Nis 2021 - 21:41

Acun Ilıcalı Diskalifiye İddialarına Cevap Verdi! Burnunu Çok Fena Kırmıştı, Son Karar Verildi! Merve Aydın'dan Beklenen Haber Sonunda Geldi! Son Durumu...

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmaları arasında yerini alan Survivor yarışmasında sakatlıklar son dönemlerde parkurların daha zor olmasıyla birlikte artmaya başladı. Önce Poyraz sonra Merve derken, yarışmacıların sakatlıktan dolayı diskalifiye olacağına yönelik birçok iddia gündeme yeniden geldi. Acun Ilıcalı ise sonunda diskalifiyelere cevap niteliğinde bir açıklama yaparak son kararı verdiklerini duyurdu.

Enver Yılmaz
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Acun Medya tarafından ekranlara getirilen yarışmada her bölüm heyecan giderek artıyor. Finale sadece 3 ay gibi bir süre kalmışken, yarışmada en iyi oyuncular artık yavaş yavaş belli oluyor. Ödüllerin büyüdüğü yarışmada parkurların zorluk dereceleri de artıyor. Özel mimarlar tarafından yapılan bu parkurlara büyük bir emek gösteriliyor. 

Parkurların zorluklarının artmasının hemen yanında, Merve Aydın, Salı günü ekranlara gelen bölümde parkurun bir kısmına çarparak burnunu kırmıştı. Parçalı kırık olduğu öğrenilen Merve Aydın'ın son durumu merak edilmeye başlandı. Bunun üzerine Acun Ilıcalı, Merve Aydın hakkında merak edilenlere bir yanıt verdi.

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18 Nis 2021 - 20:54 - Survivor 2021

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