Savaşçı Dizisinin Oyuncusundan Şok İtiraf! Dizi Hakkında Öyle Bir Yorum Yaptı Ki, Milyonlar Şok Oldu! Meğer Onun İçin Savaşçı…
FOX TV ekranlarında kısa bir süre önce başlayan başarılı dizi, uzun bir aradan sonra seyircilerinin karşısına çıktı. 99. bölümünü yayınladıktan sonra uzun bir ara dizi ekranlara gelmemiş, bu süreçte birçok isim diziden ayrılma kararı almıştı. Limon Yapım sayesinde ekranlara gelen dizi, o dönemde birçok iddianın gündeme gelmesine neden olmuştu.
Savaşçı dizisinin ilk bölümünden beri yer alan isim ise dizi hakkında şok bir itirafta bulundu. Dizinin temel taşlarından olan bu ismin yaptığı açıklama ise gündeme bomba gibi düştü. Sevilen oyuncunun açıklaması hayranlarının yüzlerinde gülümseme oluşturdu. 101. bölümünde de oyunculuk performansını göstermiş olan ismin açıklaması gündeme bomba gibi düştü.
Savaşçı dizisinden önce Kavak Yelleri ve Arka Sıradakiler gibi bir döneme damgasını vuran dizilerde oynayan başarılı ismin, Savaşçı dizisi için açıklamaları herkesi şaşkına çevirdi. Verdikleri uzun ara hakkında "İlk kez bu kadar ara verdik, bu beni yeniden ekranlara döndürünce çok mutlu etti" sözlerini dile getirdi!
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18 Nis 2021 - 21:26 Ankara- Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.