Savaşçı Dizisinin Oyuncusundan Şok İtiraf! Dizi Hakkında Öyle Bir Yorum Yaptı Ki, Milyonlar Şok Oldu! Meğer Onun İçin Savaşçı…

Savaşçı dizisinin ilk bölümünden beri yer alan isim ise dizi hakkında şok bir itirafta bulundu. Dizinin temel taşlarından olan bu ismin yaptığı açıklama ise gündeme bomba gibi düştü. Sevilen oyuncunun açıklaması hayranlarının yüzlerinde gülümseme oluşturdu. 101. bölümünde de oyunculuk performansını göstermiş olan ismin açıklaması gündeme bomba gibi düştü.

Savaşçı dizisinden önce Kavak Yelleri ve Arka Sıradakiler gibi bir döneme damgasını vuran dizilerde oynayan başarılı ismin, Savaşçı dizisi için açıklamaları herkesi şaşkına çevirdi. Verdikleri uzun ara hakkında "İlk kez bu kadar ara verdik, bu beni yeniden ekranlara döndürünce çok mutlu etti" sözlerini dile getirdi!



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