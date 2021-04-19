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- 19 Nis 2021 - 10:43 G: 19 Nis 2021 - 11:46

Doğduğun Ev Kaderindir Dizisinin Fişini Acun Çekti! Yerine İse Onu Şak Diye Ekledi! Survivor'un Günü, Saati Her Şeyi Değişiyor! TV8 İlk Kez Böyle Bir Şeye Şahit Olacak!

TV8 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Doğduğun Ev Kaderindir dizisi yavaş yavaş finale doğru ilerliyor. Dizi finale doğru ilerlerken ise Acun Ilıcalı'nın planları da ortaya çıkıyor. Kısa bir süre önce diziden İbrahim Çelikkol ayrılmış ve başrol olarak Engin Öztürk, Demet Özdemir kalmıştı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Diziden ayrılan İbrahim Çelikkol'un arkasından ise dizide birçok değişiklik yapılmıştı. Diziye Zeynep'in ablası rolünde Gülcan Arslan katılmıştı. Nergis karakterine hayat veren başarılı oyuncu dikkatleri üzerine toplamayı ise kısa süre önce başardı. 

Dizideki dengeler ise kısa süre önce değişmiş ve seyirciler bu durumdan çok rahatsız olmuşlardı. Zeynep'in sık sık hata yapmasına ve yanlış kararlar vermesine dayanmayan seyirci, diziyi izlemeyi bırakmıştı. Reytingleri yavaş yavaş düşmeye başlayan diziye senaristler ne yaparsa yapsın bir yükselme olmuyor. Acun Ilıcalı ise olaya el attı!

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19 Nis 2021 - 10:43 Ankara- Dizi Haberleri

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