Doğduğun Ev Kaderindir Dizisinin Fişini Acun Çekti! Yerine İse Onu Şak Diye Ekledi! Survivor'un Günü, Saati Her Şeyi Değişiyor! TV8 İlk Kez Böyle Bir Şeye Şahit Olacak!

Diziden ayrılan İbrahim Çelikkol'un arkasından ise dizide birçok değişiklik yapılmıştı. Diziye Zeynep'in ablası rolünde Gülcan Arslan katılmıştı. Nergis karakterine hayat veren başarılı oyuncu dikkatleri üzerine toplamayı ise kısa süre önce başardı.

Dizideki dengeler ise kısa süre önce değişmiş ve seyirciler bu durumdan çok rahatsız olmuşlardı. Zeynep'in sık sık hata yapmasına ve yanlış kararlar vermesine dayanmayan seyirci, diziyi izlemeyi bırakmıştı. Reytingleri yavaş yavaş düşmeye başlayan diziye senaristler ne yaparsa yapsın bir yükselme olmuyor. Acun Ilıcalı ise olaya el attı!



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