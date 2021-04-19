Dizi Dünyasını Kasıp Kavuran TRT Şimdide Çocukların Gönlünde! Youtube Kanalı Rekora Koşuyor!
TRT kanalı son 1 yılda yapmış olduğu sıçrama ile adeta tüm kesimlerin evlerine girmeyi başardı. Yetişkinlerden sonra TRT Çocuk Youtube Kanal'ı, yaklaşık 4 bin video ve 4 milyarın üzerinde görüntülenme ile en çok etkileşime sahip kanallar arasında yer alıyor Kamu yayıncısı hassasiyetini YouTube'da da sürdüren kanal, çocukların gelişimine katkıda bulunan eğitici ve eğlendirici içerikleriyle ebeveynler tarafından da ilgiyle takip ediliyor. İşte detaylar...
Zengin içeriğiyle farklı türde birçok yapım sunan TRT Çocuk YouTube kanalının abone sayısı 5 milyona yaklaştı.
TRT'den yapılan açıklamaya göre, TRT Çocuk'un ekrandaki başarısı dijital mecralarda da sürüyor.
Bugün itibarıyla YouTube'da 5 milyon aboneyi aşan TRT Çocuk, sadece abone sayısı ile değil diğer birçok veriyle istatistik listelerin en üst sıralarında yer alıyor.
TRT Çocuk YouTube kanalı, yaklaşık 4 bin video ve 4 milyarın üzerinde görüntülenme ile en çok etkileşime sahip kanallar arasında bulunuyor.
YouTube izlenme istatistikleri ve analizlerini takip eden Social Blade'in Türkiye sıralamasında 11'inci sırada yer alan kanaldaki çizgi filmler ve programlar, televizyon ekranıyla eş zamanlı olarak paylaşılıyor.
Çocuklar böylece TRT Çocuk içeriklerine telefon, tablet ve bilgisayarlarından kolaylıkla erişim sağlayabiliyor.
Çocukların izleme alışkanlıkları dikkate alındı
Dijital davranış eğilimini okumayı ve öngörmeyi hedefleyen TRT Çocuk, gelişen teknolojilerle birlikte çocukların izleme alışkanlıklarında meydana gelen değişimi yakından takip ediyor.
İzleyicilerinin beklenti ve isteklerini daima birincil hedef edinen kanal, televizyon ekranının yanı sıra alternatif platformlarda yer alarak erişilebilirliğini artırıyor.
Çocukların diledikleri çizgi film ve programlara ulaşmasını sağlamak için YouTube kanalında onlara zengin bir video içeriği sunuluyor.
Kamu yayıncısı hassasiyetini YouTube'da da sürdüren kanal, çocukların gelişimine katkıda bulunan eğitici ve eğlendirici içerikleriyle ebeveynler tarafından da ilgiyle takip ediliyor.
TRT Çocuk, televizyon ekranında olduğu gibi YouTube kanalında da çocuk gelişim uzmanları, psikologlar ve pedagoglar tarafından onaylanan içerikler sunuyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.