Baraj Dizisi Finale Giderken, Başrol Oyuncusunu Diziden Ayrıldı! Artık Öyle Bir İsim Olmayacak! Sayılı Günler Kala Yapılan Şok Hamle Ağızları Açık Bıraktı!

Feyyaz Duman, Biran Damla Yılmaz, Burak Yörük, Gizem Karaca ve Sumru Yavrucuk’un başrollerinde yer aldığı dizinin her bölümünde aksiyonlar artıyor. Heyecanın ve gerilimin bir dakika bile eksik olmadığı dizi soluksuz bir seyir keyfi sunuyordu fakat seyircilerin başka dizilere yönelmesinden hemen sonra reytinglerde gözle görülür bir düşüş yaşandı.

20 Nisan Salı günü ekranlara gelecek olan yeni bölümde ise Demir tarafından Nehir kaçırılıyor. Demir'in Nehir'e bir şey yapmasından korkan ailesi ise Nazım'a giderek her şeyi anlatır. Nazım ise Nehir'in nerede odluğunu bilir. Demir'in kendilerinden fidye istediğini dile getiren Nazım'ı büyük bir tehlike bekliyordur.