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- 19 Nis 2021 - 13:33 G: 19 Nis 2021 - 13:34

Avrupa Futbolu Karışıyor! 'Avrupa Süper Ligi' İçin FIFA Yaptırım Uygulamaya Hazırlanıyor!

Avrupa futbolunda kriz büyüyor. Türkiye Futbol Federasyonunun destek verdiği Lig için UEFA'dan sonra FIFA'da bir açıklama yaptı. "FIFA, 'Avrupa'dan kopanların ligine' destek vermeyecektir. Bu oluşum, uluslararası futbol yapısının dışında kalmaktadır ve prensiplerimize saygı duymamaktadır" dedi. Sürecin nereye varacağı şimdiden merak ediliyor.

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

FIFA, "Avrupa Süper Ligi" adıyla kurulan yeni girişimin karşısında olduğunu ve buna karşı gereken yaptırımların uygulanacağını duyurdu.

FIFA'dan yapılan açıklamada, futbolun bütünlüğü ile finansal modelde adil dağılımın, sporun ruhunda yer aldığı ve futbolun global ölçekte gelişmesine yardımcı olduğu belirtildi.

FIFA'nın öncelikli görevinin bunları korumak olduğunun vurgulandığı açıklamada, "Bize göre, ulusal, bölgesel veya global ölçekte tüm futbol organizasyonları, birlikteliğin, kapsayıcılığın ve adil finansal dağıtımın temel prensiplerine uygun şekilde hareket etmek zorundadır. Bu sayede futbol, bir spor olarak küresel ölçekte gelişim gösterebilir. FIFA'nın kuruluş amacı da bu yöntemlerle futbolun gelişimini sağlamaktır. FIFA, futbolun bu ilkelerle yönetilmesine devam edilmesi için gereken yasal, sportif ve diplomatik yöntemleri kullanmaktan çekinmeyecektir." ifadeleri kullanıldı.

Avrupa Süper Ligi'nin futbolun evrensel niteliklerine karşı bir oluşum olduğu belirtilerek, "FIFA, 'Avrupa'dan kopanların ligine' destek vermeyecektir. Bu oluşum, uluslararası futbol yapısının dışında kalmaktadır ve prensiplerimize saygı duymamaktadır." değerlendirmesinde bulunuldu.

FIFA, futbolun birliğinin korunmasını görüşmek amacıyla tüm tarafların katılımıyla bu konuların bir kez daha masaya yatırılması gerektiğini de açıkladı.

İngiltere'den Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham, İtalya'dan Milan, Inter ve Juventus, İspanya'dan Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid kulüpleri, "Avrupa Süper Ligi" adıyla yeni bir girişim başlattıklarını duyurmuştu. UEFA, İngiltere Futbol Federasyonu, İngiltere Premier Lig, İspanya Futbol Federasyonu, La Liga, İtalya Futbol Federasyonu ve Serie A yönetimleri, ortak bir bildiri yayımlayarak önde gelen kulüplerin ayrı lig kurma fikrine karşı çıkmıştı.

19 Nis 2021 - 13:33 AA Ankara- Dünya

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