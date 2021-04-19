Microsoft Pandemi İle Birlikte Dijital Dünya Yatırımlarını Büyütüyor! Veri Merkezlerini Artıracak!
Microsoft, pandemi sürecinde artan dijital dünya gereksinimleri kapsamında yatırımlarını artırarak devam ediyor. Yeni veri merkezleri için Malezya'da 1 milyar dolar yatırım yapacak. İşte detaylar...
Amerikan teknoloji şirketi Microsoft, Malezya'da veri merkezleri kurmak üzere ülkeye 1 milyar ABD doları yatırım yapmak için Malezya hükümetiyle anlaşmaya vardı.
Malezya'nın idari başkenti Putrajaya'da düzenlenen ve Başbakan Muhyiddin Yasin ile Microsoft Malezya Direktörü K Raman'ın katıldığı törende, Malezyalı firmalarla Microsoft arasında 4 mutabakat anlaşması imzalandı.
Törende konuşan Başbakan Muhyiddin, anlaşmalarla Microsoft'un Malezya'da ilk veri merkezi bölgesini kurarak çeşitli ülkelerden dijital verileri Malezya üzerinden yöneteceğini belirtti.
1 milyar dolarlık yatırımla kurulacak veri merkezlerinin Malezya ekonomisi için çığır açıcı nitelikte olduğunu belirten Muhyiddin, "5 yılda bu veri merkezleri sayesinde 19 bin kişiye istihdam sağlamayı planlıyoruz." dedi.
Muhyiddin, Malezya'nın dijitalleşme yatırımları alanında önemli yol katettiğine işaret ederek 2023'e kadar yaklaşık 1 milyon gence dijital alanda yetenek kazandırılacağını kaydetti.
19 Nis 2021 - 13:40 AA - Teknoloji
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.