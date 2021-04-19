Survivor'da Skandal İfşa! TV8 Ekranları Darmaduman Olacak! Acun Ilıcalı Şimdi Çok Sinirlenecek! Seyirciler Şok İçinde Kaldı! Neler Oldu Neler...

Acun Medya tarafından bin bir emekle seyircilerin karşısına gelen Survivor yarışmasında özellikle Acun Ilıcalı ve başarılı ekibinin emeği çok fazla. Bu yüzden gelen gelen ifşalar heyecanın azalmasına neden oluyor. Seyirciler ise gelen ifşalara büyük tepkiler koyuyor. Yarışmanın heyecanın azaldığını düşündükleri için tepki gösteren tüm seyirciler bu ifşaların ne olduğunu da çok merak ediliyor. İşte ortaya çıkan şok ifşa...

Masterchef yarışmasında birçok ismin eleneceğini dile getiren Kahin, bu seferde Survivor için kollarını sıvadı. Sık sık yarışma hakkında bilgiler paylaşan Kahin, öyle bir konu hakkında ifşa verdi ki, milyonlar şok içerisinde kaldı. Yarışmanın geri kalanını çorap söküğü gibi getiren Kahin'in açıklamalarını görmek için diğer sayfaya geçiniz>>>>