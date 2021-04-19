Survivor'da Skandal İfşa! TV8 Ekranları Darmaduman Olacak! Acun Ilıcalı Şimdi Çok Sinirlenecek! Seyirciler Şok İçinde Kaldı! Neler Oldu Neler...
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor'da dengeler değişiyor. Öyle bir ifşa ortaya çıktı ki, Acun Ilıcalı'nın bu ifşa karşısında çok sinirleneceği konuşulmaya başlandı. Sevilerek izlenen yarışmanın heyecanını öldüren ifşalar karşısında neler yapılacağı henüz bilinmese bile dikkatler tamamen ifşayı merak ettirdi.
Acun Medya tarafından bin bir emekle seyircilerin karşısına gelen Survivor yarışmasında özellikle Acun Ilıcalı ve başarılı ekibinin emeği çok fazla. Bu yüzden gelen gelen ifşalar heyecanın azalmasına neden oluyor. Seyirciler ise gelen ifşalara büyük tepkiler koyuyor. Yarışmanın heyecanın azaldığını düşündükleri için tepki gösteren tüm seyirciler bu ifşaların ne olduğunu da çok merak ediliyor. İşte ortaya çıkan şok ifşa...
Masterchef yarışmasında birçok ismin eleneceğini dile getiren Kahin, bu seferde Survivor için kollarını sıvadı. Sık sık yarışma hakkında bilgiler paylaşan Kahin, öyle bir konu hakkında ifşa verdi ki, milyonlar şok içerisinde kaldı. Yarışmanın geri kalanını çorap söküğü gibi getiren Kahin'in açıklamalarını görmek için diğer sayfaya geçiniz>>>>
19 Nis 2021 - 14:50 Ankara- Survivor 2021
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.