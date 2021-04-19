Müge Anlı İle Tatlı Sert ve RTÜK Karşı Karşıya Geldi! Müge Anlı Çok Zor Durumda! Program Yayından Bile Kaldırılabilir! Seyirciler İsyan Çıkardı!

9 yıldır ekranlarda soluksuz bir şekilde yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert bugüne kadar 300'ü aşkın cinayeti aydınlattı. Müge Anlı'nın başarılı sunumuyla ekranlara gelen programda ekip ise büyük emekler veriyor. Kayıplardan, kaçırılanlara, DNA testlerinden faili meçhul cinayetlere kadar birçok sorunları ele alan Müge Anlı, sosyal yardım projeleriyle de adından sıkça bahsettiriyor.

Birbirinden farklı olaya el atarak adını tüm Türkiye'ye kanıtlayan Müge Anlı, ele aldığı son konuyla RTÜK'le karşı karşıya geldi. Programda şüpheli bir ölüme değinene Müge Anlı, dikkatleri üzerine çekmişti. 88 yaşındaki kadının gelinleri tarafından dövüldüğü ve şüpheli bir şekilde öldüğü stüdyoda resmen ortaya dökülmüştü.



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