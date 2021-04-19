Müge Anlı İle Tatlı Sert ve RTÜK Karşı Karşıya Geldi! Müge Anlı Çok Zor Durumda! Program Yayından Bile Kaldırılabilir! Seyirciler İsyan Çıkardı!
Ekranların en sevilen programlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert, RTÜK ile karşı karşıya geldi. Bu olaydan sonra ise Müge Anlı'nın çok zor bir durumda olduğu sosyal medya tarafından konuşulmaya başlandı. ATV ekranlarından yayınlanana başarılı yapım, saat 10.00'ı gösterdiğinde başlıyor ve saatler 13.00'ı görene kadar devam ediyor. Her bölümde farklı bir acı hikayeye değinen Müge Anlı, son dönemlerde ise Fadime Aslan'ın ölümüyle çalkalanıyor.
9 yıldır ekranlarda soluksuz bir şekilde yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert bugüne kadar 300'ü aşkın cinayeti aydınlattı. Müge Anlı'nın başarılı sunumuyla ekranlara gelen programda ekip ise büyük emekler veriyor. Kayıplardan, kaçırılanlara, DNA testlerinden faili meçhul cinayetlere kadar birçok sorunları ele alan Müge Anlı, sosyal yardım projeleriyle de adından sıkça bahsettiriyor.
Birbirinden farklı olaya el atarak adını tüm Türkiye'ye kanıtlayan Müge Anlı, ele aldığı son konuyla RTÜK'le karşı karşıya geldi. Programda şüpheli bir ölüme değinene Müge Anlı, dikkatleri üzerine çekmişti. 88 yaşındaki kadının gelinleri tarafından dövüldüğü ve şüpheli bir şekilde öldüğü stüdyoda resmen ortaya dökülmüştü.
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19 Nis 2021 - 15:13 Ankara- Müge Anlı Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.