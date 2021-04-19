Hercai Setinde Yumruklar Havada Uçuştu! Başrol Oyuncusu Seti Darmaduman Etti! Final Bölümünde Yer Almayacak! Ortalık Fena Karıştı!
ATV ekranlarının en sevilen dizileri arasında yerini alan Hercai dizisinin final çekimlerinde iddialara göre çok büyük bir kavga çıktı. İddianın odak noktasında ise Akın Akınözü yer alıyordu. Sete gelerek her şeyi darmaduman eden Akınözü, hayranlarına büyük bir şok yaşattı. Yumrukların havada uçuştuğu sette büyük bir kriz çıktı!
Başrollerini, Ebru Şahin, Akın Akınözü, Ayda Aksel, Duygu Yetiş gibi isimlerin paylaştığı ünlü dizi ekranlara gelecek olan bölümlerine noktayı koymuştu. düşen reytinglerin ardından dizi artık tutunamaz hale gelmiş fakat ATV tarafından günü değiştirilmişti. Planlanan yine olmadı ve dizinin reytingleri rakipleri karşında adeta eridi.
Her bölümde seyircisine farklı bir hikaye sunan Hercai dizisi, 3 sezondur ekranlarda yer alıyor. Fakat ATV'den 4. sezon için onay alamadı. İlk sezonunda reytingleri adeta parçalayan dizi ne yaptıysa da seyircisinin ilgisini çekemedi. Hal böyle olunca dizi final kararı almak zorunda kaldı. Final bölümü çekilen dizinin setinde ise büyük bir olay çıktı.
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.