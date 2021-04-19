Hercai Setinde Yumruklar Havada Uçuştu! Başrol Oyuncusu Seti Darmaduman Etti! Final Bölümünde Yer Almayacak! Ortalık Fena Karıştı!

Başrollerini, Ebru Şahin, Akın Akınözü, Ayda Aksel, Duygu Yetiş gibi isimlerin paylaştığı ünlü dizi ekranlara gelecek olan bölümlerine noktayı koymuştu. düşen reytinglerin ardından dizi artık tutunamaz hale gelmiş fakat ATV tarafından günü değiştirilmişti. Planlanan yine olmadı ve dizinin reytingleri rakipleri karşında adeta eridi.

Her bölümde seyircisine farklı bir hikaye sunan Hercai dizisi, 3 sezondur ekranlarda yer alıyor. Fakat ATV'den 4. sezon için onay alamadı. İlk sezonunda reytingleri adeta parçalayan dizi ne yaptıysa da seyircisinin ilgisini çekemedi. Hal böyle olunca dizi final kararı almak zorunda kaldı. Final bölümü çekilen dizinin setinde ise büyük bir olay çıktı.



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