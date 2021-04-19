Survivor'da Yeni Bir Birleşme Partisi! Acun Ilıcalı tüm Planları Başlattı! Bu Birleşme Partisi Çok Farklı, Çok Başka Olacak! Sadece 10 Yarışmacı...

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı programda heyecan finale sayılı zaman kalmışken daha da yükseldi. Sevilerek izlenen yarışmanda parkurlar zorlaşırken, ödüllerin boyutlarda artıyor. Kısa süre önce yarışmacılar arasında yapılan birleşme partisi uzun bir süre gündemde kalmıştı. Jason Derulo'nun konuk olarak katıldığı programda ünlü şarkıcı yarışmacılara çok farklı sorular sormuştu.

Yarışmacıların adeta değişime kafa attıkları ve olduklarından çok daha güzel oldukları birleşme partisinde birçok olay yaşanmıştı. Jason Derulo yarışmacılara "Tuvaletinizi nereye yapıyorsunuz?" sorusu yarışmacıları hem utandırmış hem de güldürmüştü. Bunun yanında Aleyna Kalaycıoğlu ve Batuhan arasındaki bir konuşma günlerce programın konusu olmuştu.



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