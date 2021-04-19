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- 19 Nis 2021 - 17:18 G: 19 Nis 2021 - 18:22

Survivor'da Yeni Bir Birleşme Partisi! Acun Ilıcalı Tüm Planları Başlattı! Bu Birleşme Partisi Çok Farklı, Çok Başka Olacak! Sadece 10 Yarışmacı...

Ekranların yükselen yıldızlarından biri olan Survivor yarışmasında yeni bir birleşme partisi için hazırlıklar başladı. Kulis bilgilerinden gelen iddialara göre ise bu birleşme partisi çok başka olacak. Sadece 10 yarışmacı kalmışken yapılacak olan bu birleşme partisi için tarih bile verildi. Heyecanı giderek artan yarışmanın her bölümünde farklı bir olaya değiniliyor.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı programda heyecan finale sayılı zaman kalmışken daha da yükseldi. Sevilerek izlenen yarışmanda parkurlar zorlaşırken, ödüllerin boyutlarda artıyor. Kısa süre önce yarışmacılar arasında yapılan birleşme partisi uzun bir süre gündemde kalmıştı. Jason Derulo'nun konuk olarak katıldığı programda ünlü şarkıcı yarışmacılara çok farklı sorular sormuştu. 

Yarışmacıların adeta değişime kafa attıkları ve olduklarından çok daha güzel oldukları birleşme partisinde birçok olay yaşanmıştı. Jason Derulo yarışmacılara "Tuvaletinizi nereye yapıyorsunuz?" sorusu yarışmacıları hem utandırmış hem de güldürmüştü. Bunun yanında Aleyna Kalaycıoğlu ve Batuhan arasındaki bir konuşma günlerce programın konusu olmuştu.

İşte tüm detaylar>>>>

19 Nis 2021 - 17:18 Ankara- Survivor 2021

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