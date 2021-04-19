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19 Nis 2021 - 18:36

Kağıt Ev La Casa da Papel Kitap Özeti Oku! Kağıt Ev Gerçek Hikayesi Nedir, Sonu Nasıl Bitiyor?

Star TV'nin yeni dizisi Kağıt Ev başarılı oyuncuları ile ekranlara bomba bir giriş yaptı. Dizi ile ilgili araştırmalara başlayan izleyiciler için hazırladığımız bu haberimizde dizi ile ilgili merak edilen tüm her şey mevcut. Bakın dizinin gerçek hikayesi nasıl başlıyor.