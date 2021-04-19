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- 19 Nis 2021 - 18:36 G: 19 Nis 2021 - 18:43

Kağıt Ev La Casa da Papel Kitap Özeti Oku! Kağıt Ev Gerçek Hikayesi Nedir, Sonu Nasıl Bitiyor?

Star TV'nin yeni dizisi Kağıt Ev başarılı oyuncuları ile ekranlara bomba bir giriş yaptı. Dizi ile ilgili araştırmalara başlayan izleyiciler için hazırladığımız bu haberimizde dizi ile ilgili merak edilen tüm her şey mevcut. Bakın dizinin gerçek hikayesi nasıl başlıyor.

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

Star TV ekranlarının yeni dizisi Kağıt Ev bu akşam ilk bölümü ile ekrana gelecek. Uzun zamandır yayınlanan tanıtım filmleri ile izleyenlerde merak uyandıran yapım başlamadan önce kitabın orijinali olan La Casa da Papel romanının hikayesi merak edildi. Başrollerinde Erdal Beşikçioğlu ve Nur Fettahoğlu’nun yer alacağı Kağıt Ev dizisinin gerçek hikayesi ve sonunun nasıl biteceği merak ediliyor. Kitabın ve dizinin hikayesi ile ilgili ayrıntılar haberimizde.

19 Nis 2021 - 18:36 - Dizi Haberleri

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